¡BOMBA! Aparte de James, estas son las ausencias de peso en la última convocatoria de la Selección Colombia

Este jueves 17 de septiembre, en una rueda de prensa, Néstor Lorenzo confirmó a los 26 jugadores convocados para los tres amistosos de la próxima fecha FIFA.

La 'tricolor' enfrentará a México el sábado 26 de septiembre, a Paraguay el 2 de octubre y a Perú el 6 de octubre.

Entre las principales novedades, el estratega argentino tuvo en cuenta a los siguientes jugadores:

Aldair Quintana.

Álvaro Angulo.

Édier Ocampo.

Kevin Andrade.

Royer Caicedo.

Samuel Velásquez.

Jhon Solís.

Yáser Asprilla.

Daniel Arcila.

Juan Manuel Rengifo.

Matías Orozco.

Camilo Durán.

Kevin Viveros.

Óscar Perea.

Sin embargo, respecto al Mundial 2026, también hubo ausencias de peso. ¿De quiénes se trata?

Estas son las ausencias más notorias en la última convocatoria de la Selección Colombia 2026

En el último tiempo, tanto James Rodríguez como Juan Fernando Quintero revelaron que le informaron al cuerpo técnico de la Selección Colombia que tenían pensado dar un paso al costado y no seguir haciendo parte del proyecto.

No obstante, aparte de los talentosos volantes de creación, en esta ocasión no fueron llamados los siguientes jugadores:

Camilo Vargas.

Yerry Mina.

Santiago Arias.

Déiver Machado.

Johan Mojica.

Jefferson Lerma.

Jorge Carrascal.

Luis Díaz.

Jhon Córdoba.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo acerca de la nueva convocatoria de la Selección Colombia de mayores?

En la rueda de prensa, Néstor Lorenzo aseguró que la 'tricolor' tiene mucho talento y que es importante que los nuevos jugadores vayan sumando minutos para que se adapten pronto.

"Los veo con optimismo; yo creo que hay talento. Hay que darle rodaje a distintos jugadores para que la camiseta no les pese y que en la selección hagan lo mismo que en sus equipos", dijo.

"Hay jugadores que van y se hacen cargo del partido. Eso los identifica y los hace distintos, más allá del talento que tienen", añadió.