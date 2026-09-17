¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-20? ¡Ya tiene rival!

La Selección Colombia Femenina enfrentó este jueves 17 de septiembre a Polonia, por los octavos de final del Mundial Sub-20, y ganó 1-0 de manera agónica.

El único gol del partido llegó al minuto 88 después de que la 'tricolor' recuperó el balón en campo contrario; Mariana Silva lo recibió en la parte izquierda del área y lanzó un centro que se desvió en la defensa Martyna Bartczak e ingresó en el arco polaco.

La Selección de Polonia se clasificó a los octavos de final del Mundial Femenino Sub-20 tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos y sumar nueve puntos.

En la primera salida goleó 3-0 a Argentina, en la segunda venció 2-1 a México y en la tercera se impuso 1-4 vs. Benín.

Mientras tanto, la Selección Colombia Femenina Sub-20 obtuvo su cupo como una de las mejores terceras al vencer 3-1 a Costa Rica, empatar 0-0 con Portugal y perder 0-3 contra Corea del Norte.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia Femenina Sub-20 por los cuartos de final del Mundial 2026?

Por el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial Femenino Sub-20, las dirigidas por Carlos Paniagua volverán a jugar el próximo domingo 20 de septiembre.

Su rival será Nigeria, que en los octavos de final derrotó 0-3 a la Selección de Inglaterra. Además, el balón rodará a partir de las 8:00 de la mañana (hora de Colombia).

¿Dónde ver EN VIVO el próximo partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial 2026?

Como es habitual, el Canal RCN estará acompañando a la 'tricolor' en su próximo reto.

Por lo tanto, los seguidores podrán seguir todas las emociones a través de la señal principal, la App y la cuenta de Youtube.