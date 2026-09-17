El retumbar del Festival Cordillera: así se vivió la fiesta de la música latinoamericana en primera fila

El Parque Simón Bolívar de Bogotá volvió a convertirse en el epicentro sonoro de la región. Durante dos jornadas intensas el pasado 12 y 13 de septiembre, el Festival Cordillera consolidó su propuesta como el encuentro definitivo de los sonidos latinoamericanos, reuniendo a miles de asistentes que cantaron a pulmón herido desde el rock clásico hasta los ritmos tropicales y folclóricos más profundos del continente.

La energía del público, la propuesta visual de los escenarios y un clima que dio tregua permitieron que el festival se viviera como una auténtica celebración de identidad y resistencia cultural.

Una experiencia VIP llena de sabor y música

Para quienes buscaron disfrutar del festival con mayor confort, la zona VIP ofreció una alternativa bien estructurada que optimizó la jornada de fiesta y encuentro cultural.

Ingresos ágiles e independientes, mejor visibilidad y cercanía a los escenarios principales, así como gastronomía y servicios más exclusivos hicieron parte de esa experiencia.

A esto se sumó la innovadora propuesta de Diageo y Buchanan's Pineapple con su coctel Pineapple Spritz, que se convirtió en el protagonista de las dos tardes de música, sol y amigos del Festival Cordillera.

Foto: Diageo

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Las presentaciones más destacadas del festival

El cartel brilló por su equilibrio entre leyendas consagradas e himnos intergeneracionales. Entre los momentos más altos de la edición sobresalieron himnos de la música latina con presentaciones de Mago de Oz, Caifanes, Amigos Invisibles, Andrés Calamaro, Sean Paul y Ricky Martín.

También hubo espacio para las voces femeninas que dominaron los escenarios como Kany García, Kei Linch, Briela Ojeda, Paula Pera y Nelda Piña.

Los escenarios alternos se convirtieron en pistas de baile al ritmo de la cumbia, el ska y el reggae, demostrando que la diversidad de géneros es el verdadero motor del festival.

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Logística y compromiso ambiental

Más allá de lo musical, el Festival Cordillera reafirmó su compromiso con la sostenibilidad. La estrategia de reducción de plásticos de un solo uso, los puntos de reciclaje pedagógico y la alianza de reforestación (donde cada entrada apoyó la siembra de árboles nativos) volvieron a marcar un estándar positivo en la producción de eventos masivos en Colombia.