Registro civil en línea: así puede descargar una copia digital en la Registraduría

El registro civil es uno de los documentos que pueden ser requeridos para diferentes trámites en Colombia, desde procesos ante entidades públicas hasta diligencias con organizaciones privadas.

Aunque tradicionalmente su copia se solicitaba de manera presencial, actualmente la Registraduría Nacional del Estado Civil permite obtenerla de forma digital y sin necesidad de desplazarse hasta una sede.

El servicio está disponible para los registros civiles de nacimiento, matrimonio y defunción. Cada uno acredita un hecho relacionado con el estado civil, pues el primero certifica el nacimiento de una persona, el segundo una unión matrimonial y el tercero un fallecimiento.

¿Cómo descargar la copia digital del registro civil?

Para iniciar el trámite, el ciudadano debe ingresar al portal oficial de copia digital del registro civil de la Registraduría y acceder con su usuario y contraseña. Quienes todavía no estén registrados deberán seleccionar la opción “Crear cuenta”.

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Una vez dentro de la plataforma, el usuario podrá consultar la información disponible, solicitar la copia correspondiente y efectuar el pago. El procedimiento puede hacerse en línea mediante PSE o registrando en el sistema el PIN de un pago realizado a través de una entidad recaudadora autorizada.

Después de completar el proceso, el documento es enviado automáticamente al correo electrónico suministrado por el solicitante. La copia se expide en formato PDF e incorpora código QR y firma digital para verificar su autenticidad.

¿Cuánto cuesta sacar el registro civil en 2026?

Las tarifas cambiaron para 2026. De acuerdo con la Registraduría, desde el 1 de marzo la copia del registro civil en línea cuesta $18.750 en Colombia. El valor fue establecido mediante la Resolución 1500 del 11 de febrero de 2026.

Quienes prefieran realizar el procedimiento presencial también pueden solicitar una copia física. En este caso, la tarifa vigente es de $10.800.

La Registraduría señala, además, que las copias digitales tienen plena validez jurídica. Sin embargo, existen trámites específicos que requieren una copia con espacio para notas, por lo que esta debe solicitarse en la oficina donde se realizó originalmente la inscripción.