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Pacientes de Coosalud EPS volverán a ser atendidos en hospitales de Cartagena y Antioquia

Las partes acordaron el pago progresivo de las carteras morosas y decidieron reactivar los servicios en casi todos los hospitales.

Yhonay Díaz

septiembre 17 de 2026
08:21 a. m.
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El Hospital Universitario del Caribe en Cartagena reanudó desde hoy la atención a los afiliados de Coosalud EPS, tras alcanzar un acuerdo sobre una deuda millonaria que había llevado a la suspensión de servicios desde el pasado 17 de julio.

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En simultáneo, desde la Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia, se informó que, desde el 16 de septiembre, la EPS Coosalud inició con el pago de los recursos del régimen subsidiado para los hospitales públicos correspondiente al mes de septiembre.

El acuerdo de los pagos se concretó en las últimas horas y se estableció de manera progresiva, a corto plazo, razón por la que decidieron reactivar los servicios de atención a los pacientes afiliados a Coosalud.

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Hospital Universitario del Caribe atenderá a pacientes de Coosalud EPS

La suspensión de servicios afectó a aproximadamente 1.500 usuarios mensuales del servicio de urgencias y más de 4.000 pacientes que requieren otros servicios médicos. El 70% de los pacientes atendidos en el Hospital Universitario del Caribe son afiliados de Coosalud.

La deuda acumulada alcanzaba los $60.000 millones. El acuerdo fue firmado entre el nuevo agente interventor de Coosalud y el gerente de la EPS a cargo del Hospital Universitario del Caribe.

Los términos establecen el pago del 40% de la deuda de manera inmediata, mientras que el 60% restante será cancelado progresivamente. Una condición del convenio establece que Coosalud debe pagar de manera puntual los nuevos servicios prestados, como compromiso para mantener la continuidad de la atención.

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Una vez se recibieron los primeros pagos de la EPS Coosalud, los hospitales públicos de Antioquia realizaron la reapertura de servicios ambulatorios para los afiliados, con excepción del Hospital General de Medellín, “quien mantiene el cierre de servicios ambulatorios, toda vez que solo recibió un pago correspondiente al 20% del valor esperado”, explicó el vocero de Asociación de Hospitales Públicos de Antioquia.

Explicó que aún quedan pendientes los pagos del evento y del régimen contributivo, los cuales se realizarán la próxima semana.

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