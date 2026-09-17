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Convocatoria de la Selección Colombia para partidos de septiembre y octubre: ¡Hay muchas novedades!

Sobre las 3:00 p.m., Nestor Lorenzo confirmó la convocatoria de la Selección Colombia para amistosos de septiembre y octubre.

Convocatoria Selección Colombia para partidos de septiembre y octubre: ¡Hay muchas novedades!
Foto: AFP

Sebastián Montañez

septiembre 17 de 2026
03:05 p. m.
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La Selección Colombia entregó la convocatoria oficial para los juegos frente a México (26 de septiembre), Paraguay (2 de octubre) y Perú (6 de octubre).

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Fue una convocatoria que marca un nuevo comienzo. Luego del Mundial de 2026, donde Colombia llegó hasta octavos de final, se viene una nueva era.

James Rodríguez ya no va más con la Selección Colombia

El 10 de la Selección Colombia y el eje central de muchas convocatorias, no aparece en el listado por obvias razones, pues James anunció su retiro por redes sociales, días antes a esta convocatoria.

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Asimismo, jugadores importantes como Luis Díaz, Camilo Vargas, Johan Mojica y Juan Fernando Quintero, entre otros, no aparecen en el listado de Néstor Lorenzo, quien le dio la oportunidad a varios jugadores, incluso del fútbol colombiano.

Convocados de la Selección Colombia para partidos de septiembre y octubre

Arqueros:

- Aldair Quintana
- ⁠Kevin Mier
- ⁠Álvaro Montero

Defensas:

- Daniel Muñoz
- ⁠Jhon Lucumí
- ⁠Davinson Sánchez
- ⁠Álvaro Angulo
- Edier Ocampo
- ⁠Kevin Andrade
- ⁠Samuel Velásquez

Mediocampistas:

- Jhon Solis
- ⁠Richard Ríos
- ⁠Gustavo Puerta
- ⁠Jhon Arias
- ⁠Yaser Asprilla
- ⁠Jaminton Campaz
- ⁠Juan M. Rengifo
- ⁠Matías Orozco

Delanteros:

- Luis Suárez
- ⁠Carlos Gómez
- ⁠Camilo Durán
- ⁠Kevin Viveros.

Recuerde que puede ver estos partido por le Canal RCN, la señal principal y la app.

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