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Juan Fernando Quintero no va más en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo lo confesó todo

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Juan Fernando Quintero no va más en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo lo confesó todo
Foto: AFP

Sebastián Montañez

septiembre 17 de 2026
03:35 p. m.
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Además de la renuncia a la Selección Colombia de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero también dice adiós.

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Aunque el jugador confirmó esa noticia hace unos días en Win Sports, el entrenador, Néstor Lorenzo lo ratificó este jueves en conferencia de prensa, justo cuando anunciaba la convocatoria oficial para los partidos de septiembre y octubre.

“Yo dije que sí, me hacía a un costado. Sentía que había llegado mi momento. Me sentí así después de la frustración del Mundial y así lo manifesté al cuerpo técnico y a mis compañeros", dijo Juanfer a Win Sports hace uno días.

Néstor Lorenzo confirma salida de Juan Fernando Quintero

En medio de la rueda de prensa, el entrenador de la Selección Colombia confirmó este 17 de septiembre que Juanfer no va más y al igual que James, no seguirá portando la camiseta de la delegación nacional.

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"Es uno con los que más hablo. Él también tomó una decisión que respeto de dejar la Selección. Lo de él, lo de Ospina, y lo de James lo sabía", inició el DT argentino.

Y agregó que "uno no se puede meter en esas decisiones personales. Si él decide otra cosa y lo trasmite, volverá a estar en consideración porque es un gran jugador y persona".

Juan Fernando Quintero, otra baja de la Selección Colombia

Quintero milita en el Independiente Medellín y se esperaba que tomara la batuta que dejó James Rodríguez. Sin embargo, el número 10 queda libre para un nuevo futbolista, donde hay vario haciendo fila.

Así las cosas, se espera que Quintero también se despida de la Selección por todo lo alto, pues siempre será recordado por lo que hizo en el Mundial 2014 y 2018.

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