Hubo fuerte sismo en Alaska hoy 17 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Sobre las 9:19 de la mañana de Colombia (5:19 a.m. de Alaska), el Servicio Geológico Colombiano reportó un fuerte movimiento telúrico de magnitud 6.5 en Nikolski.

¿De cuánto fue la profundidad? ¿Cuáles fueron los municipios más cercanos a ese fuerte sismo? Descubra el reporte completo a continuación.

Así fue el fuerte sismo que se registró en Alaska hoy 17 de septiembre de 2026

5:19 a.m. (hora de Alaska).

Epicentro: Nikolski, Alaska.

Profundidad: 112 kilómetros.

Municipios más cercanos: a 4.8 kilómetros de la isla Chagulak y a 35.4 de la isla Yunaska.

¿Qué han planteado las autoridades de Alaska tras el fuerte sismo de hoy 17 de septiembre de 2026?

Las autoridades de Alaska, junto al Servicio Geológico de Estados Unidos, confirmaron que no hubo daños estructurales y que, por ende, tampoco se reportaron heridos ni víctimas.

Asimismo, el Centro de Alertas planteó que ya se exploraron de manera detallada las características de este movimiento telúrico y que no se encontraron riesgos de una amenaza de tsunami.

¿Se han presentado réplicas tras el fuerte sismo de hoy 17 de septiembre de 2026 en Alaska?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, se han advertido al menos tres réplicas que han tenido magnitudes entre los 3.0 y 4.5.

En estos casos, los epicentros han estado ubicados a 163 kilómetros de Nikolski, a 310 de Unalaska/Dutch Harbor, a 375 de Akutan y a 410 de Atka.

¿Cuál ha sido el último movimiento telúrico que se ha sentido hoy 17 de septiembre de 2026 en Colombia?

En su página web oficial, el Servicio Geológico Colombiano reportó un temblor sobre las 2:43 de la tarde de este jueves. Los detalles completos son los siguientes:

2:43 p.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 30 kilómetros de Sipí (Chocó), a 55 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 60 de El Dovio (Valle del Cauca).