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Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña

El familiar de la menor de nueve años aseguró que la familia ya había conocido un comportamiento extraño del hombre capturado.

Valentina Bernal

septiembre 17 de 2026
03:50 p. m.
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Mientras avanzan las investigaciones por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, de nueve años, un testimonio de su familia pone sobre la mesa un antecedente que ahora es objeto de especial atención.

Según su tío, antes del crimen ya se habían presentado señales de un presunto comportamiento de acoso por parte del hombre señalado por las autoridades.

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Cabe mencionar que, el testimonio se conoce después de que el CTI de la Fiscalía capturara al presunto responsable de la muerte de la niña.

Familia asegura que ya había una señal de acoso antes de la muerte de la menor

El tío de Ana Lucía explicó que, antes de los hechos que terminaron con la muerte de la menor, la familia habría identificado comportamientos que les generaban preocupación.

En un momento el señor tuvo como un comportamiento de acoso hacia la niña.

Según su relato, en una oportunidad el hombre habría entrado al baño donde estaba Ana Lucía y le habría mostrado sus partes íntimas.

La niña, de acuerdo con la versión entregada por su tío, posteriormente habría contado lo sucedido a su hermana. Ella habría reclamado al hombre por lo ocurrido, pero este habría negado la situación.

El principal sospechoso, ya cpaturado, era cercano a la familia

El hombre capturado por el CTI sería la pareja sentimental de la tía de Ana Lucía, con quien la menor vivía en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

Según las autoridades, el detenido será presentado ante la justicia por los delitos de homicidio agravado, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años.

La investigación busca establecer qué ocurrió desde la desaparición de la niña hasta el momento en que fue encontrado su cuerpo.

Tío de la menor pidió justicia ante el asesinato de Ana Lucía

Para la familia, además del dolor por la muerte de Ana Lucía, queda la preocupación por las señales que, según el testimonio del tío, se habrían presentado previamente.

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El familiar pidió que el responsable reciba una sanción conforme a la gravedad de los hechos.

Que todo el peso de la ley caiga hacia el señor, que no lo dejen en libertad, que pague por todo el sufrimiento que le hizo sentir esa niña.

El tío también habló del impacto que la noticia ha tenido en la madre de la menor, quien, según contó, permaneció gran parte de la noche llorando después de conocer lo ocurrido.

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