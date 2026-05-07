Controversial decisión de la FIFA desata polémica en el Mundial 2026: levantan sanción a figura tras ser expulsado

Durante las últimas horas, una enorme polémica se ha levantado en el Mundial de 2026 luego de conocerse que la FIFA suspendiera la sanción contra un estrella de la selección de EE.UU. una de las anfitrionas del torneo.

Se trata de Folarin Balogun, jugador que llegó a la Copa del Mundo de 2026 consolidado como el delantero centro titular del proyecto dirigido por Mauricio Pochettino.

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En el último duelo de 16vos de final, el escándalo estalló. En el minuto 64 del encuentro, tras una intensa disputa de balón, Balogun cometió un pisotón accidental pero severo sobre el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic. El árbitro principal, tras recibir el llamado del VAR y revisar las pantallas a nivel de cancha, decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

La expulsión no solo dejó a Estados Unidos en inferioridad numérica, sino que, bajo el reglamento estándar, implicaba una suspensión automática para el crucial partido de octavos de final, desatando el pánico entre los aficionados norteamericanos.

FIFA levantó la sanción a Balogun

uando todo parecía perdido para el ataque estadounidense, la Comisión Disciplinaria de la FIFA emitió una resolución sin precedentes en este torneo. El organismo internacional determinó la suspensión total de la sanción de un partido impuesta a Balogun, declarándolo completamente elegible para el choque de eliminación directa contra Bélgica en Seattle.

Para justificar esta polémica medida, la FIFA aplicó de forma estricta el Artículo 27 de su Código Disciplinario. Esta normativa faculta a los comités institucionales a suspender la ejecución de una sanción si el historial previo del futbolista es impecable y la naturaleza de la falta permite el beneficio de la duda. No obstante, el perdón no es absoluto: el delantero estará bajo un periodo de prueba estricto de un año.

Foto: FIFA Oficial

Si Balogun vuelve a cometer una infracción grave o recibe otra tarjeta roja en los próximos 12 meses, la suspensión original por el pisotón se reactivará de forma inmediata, sumándose al nuevo castigo.

La noticia provocó una avalancha de reacciones encontradas en el ámbito del fútbol internacional. En Estados Unidos, la decisión fue recibida con total euforia; incluso figuras políticas del país expresaron su alivio en redes sociales celebrando la rectificación de lo que consideraban una injusticia.

Por otro lado, sectores de la prensa internacional y la afición de Bélgica criticaron duramente la medida, argumentando que sienta un precedente peligroso de favoritismo reglamentario hacia la selección anfitriona en las instancias definitivas de la Copa del Mundo. Con o sin polémica, Pochettino recupera a su máxima arma para el partido más importante del año.