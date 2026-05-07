¿Cuántos mensajes racistas y de odio en redes sociales ha dejado el Mundial? Esto dijo la FIFA

La FIFA lanzó una alerta por el incremento de los ataques de odio en redes sociales durante el Mundial.

A través del Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), el organismo informó que durante la fase de grupos del torneo fueron detectadas 89.000 publicaciones injuriosas, una cifra que evidencia el crecimiento de este tipo de comportamientos en comparación con la anterior Copa del Mundo.

Según el reporte, una parte importante de esos mensajes estuvo relacionada con insultos racistas dirigidos principalmente contra jugadores, lo que ha llevado a la FIFA a tomar acciones.

¿Qué reveló la FIFA sobre los mensajes ofensivos?

El Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), creado por la FIFA en 2022 para monitorear y reducir el abuso en plataformas digitales, informó que durante la fase de grupos del Mundial 2026 analizó más de seis millones de publicaciones y comentarios.

Como resultado de ese monitoreo, el organismo identificó 89.000 publicaciones injuriosas, un volumen que representa un aumento frente al torneo disputado en Catar hace cuatro años.

Además, gracias a este sistema fueron ocultados 181.000 comentarios ofensivos y se iniciaron investigaciones exhaustivas contra cerca de 1.000 usuarios por su presunta participación en este tipo de ataques.

¿Cuántos de esos mensajes eran racistas?

De acuerdo con la FIFA, el 11 % de todas las publicaciones ofensivas detectadas correspondía a ataques racistas, convirtiéndose en la categoría más frecuente entre los mensajes de odio registrados desde el inicio del campeonato.

Frente a este panorama, el SMPS advirtió que el racismo en redes sociales continúa creciendo y representa una amenaza para quienes participan en las competencias internacionales.

Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores.

¿Por qué preocupa el aumento de estos ataques?

Las cifras muestran un crecimiento considerable respecto al Mundial de Catar 2022.

Hasta el momento, cuando se han disputado 72 de los 104 partidos programados para el torneo de Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA ya contabiliza 13 veces más publicaciones ofensivas que durante toda la fase de grupos del Mundial anterior.

Mientras en Catar se detectaron cerca de 6.700 mensajes injuriosos, en esta edición la cifra ya alcanzó 89.000. No obstante, el organismo recordó que el Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones, frente a las 32 que participaron en 2022.

¿Qué casos recientes se han presentado?

El fenómeno del odio en redes sociales también se extendió a la fase eliminatoria. La FIFA recordó que los futbolistas neerlandeses Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber fueron víctimas de insultos racistas después de fallar sus lanzamientos desde el punto penal en la derrota de Países Bajos frente a Marruecos, en los dieciseisavos de final del Mundial.

El caso fue reportado por la Federación Neerlandesa de Fútbol y se suma a las situaciones que mantienen en alerta al organismo internacional.

¿Qué es el Servicio de Protección en Redes Sociales y cómo funciona?

El SMPS fue implementado por la FIFA durante el Mundial de Catar 2022 con el objetivo de proteger a jugadores, entrenadores, árbitros y selecciones de los ataques que reciben a través de las plataformas digitales.

Actualmente, este sistema está disponible para todos los participantes de las competiciones organizadas por la FIFA y permite monitorear millones de publicaciones, ocultar mensajes ofensivos y apoyar investigaciones contra quienes promueven discursos de odio.