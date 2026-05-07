Zlatan Ibrahimovic elogió a Colombia y dejó un mensaje que ilusiona a la 'Tricolor'

Zlatan Ibrahimovic no escatimó elogios para la Selección Colombia tras su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. La leyenda sueca aseguró que la 'Tricolor' es una de las mayores amenazas del torneo y destacó tanto su nivel futbolístico como el respaldo de los hinchas colombianos.

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La Selección Colombia continúa ganándose el reconocimiento de figuras históricas del fútbol mundial. Luego de la victoria 1-0 sobre Ghana en los dieciseisavos de final, el exdelantero sueco Zlatan Ibrahimovic elogió el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo y aseguró que cualquier rival deberá extremar precauciones si quiere eliminar a la 'Tricolor'

Durante su análisis como comentarista deportivo en la Copa del Mundo, Ibrahimovic afirmó que el dominio colombiano frente a Ghana fue evidente y que el resultado nunca pareció correr verdadero peligro.

¿Qué dijo Zlatan Ibrahimovic sobre Colombia?

El exfutbolista, considerado uno de los delanteros más importantes de las últimas décadas, aseguró que el rendimiento de Colombia no representa ninguna sorpresa para quienes siguen de cerca el fútbol internacional.

La gente que sabe y estudia el fútbol sabe que Colombia es un gran equipo. Eso no es una sorpresa. Tuvieron el control total del partido; Ghana nunca fue una amenaza. De una u otra forma dominaron el encuentro, afirmó.

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Zlatan también proyectó lo que puede suceder con la Selección Colombia en las próximas rondas y lanzó una advertencia para sus futuros rivales.

Esta Colombia es una gran amenaza en esta Copa del Mundo. El que la enfrente tiene que ser cuidadoso porque están llenos de confianza, expresó.

Zlatan destacó a los hinchas colombianos

Además del aspecto futbolístico, Ibrahimovic llamó la atención sobre el ambiente que rodea a la Selección en cada uno de sus compromisos.

Para el sueco, el masivo acompañamiento de los aficionados colombianos se ha convertido en un factor que impulsa al equipo de Néstor Lorenzo durante el Mundial.

¿Viste a los fans hoy? Colombia juega de local. También están cómodos con el clima. Juegan en casa, comentó.

Las imágenes de las graderías teñidas de amarillo y el constante apoyo durante los partidos han convertido a la hinchada colombiana en una de las más destacadas del campeonato.

Después de eliminar a Ghana, la 'Tricolor' ya prepara su siguiente desafío en el Mundial 2026. El equipo de Néstor Lorenzo enfrentará a Suiza este martes 7 de julio en Vancouver por un cupo a los cuartos de final.