Donald Trump celebró decisión de FIFA que benefició a Estados Unidos

Donald Trump celebró la decisión de la FIFA de suspender la sanción contra Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar los octavos de final del Mundial 2026 con Estados Unidos.

La FIFA decidió dejar en suspenso la sanción de un partido impuesta a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina, por lo que podrá enfrentar a Bélgica en los octavos de final.

La medida sorprendió al mundo del fútbol porque, en un principio, se había informado que las tarjetas rojas directas y sus sanciones automáticas no podían ser apeladas durante el Mundial. Sin embargo, el Comité Disciplinario encontró un mecanismo dentro de su propio reglamento para permitir la presencia del atacante.

¿Por qué Balogun podrá jugar con Estados Unidos?

Balogun fue expulsado por un fuerte pisotón sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic y recibió la habitual suspensión de un partido.

No obstante, la FIFA aplicó el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite suspender la ejecución de determinadas sanciones durante un período de prueba.

Esto significa que la sanción sigue existiendo, pero no se cumplirá de inmediato. Si el delantero reincide en una falta de gravedad similar durante los próximos doce meses, esa suspensión se hará efectiva junto con cualquier nueva sanción que reciba.

La decisión permitió que Estados Unidos recupere a su principal referente ofensivo para un duelo decisivo frente a Bélgica.

¿Qué dijo Donald Trump sobre la decisión de la FIFA?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó públicamente a través de su red social y celebró la determinación del organismo rector del fútbol mundial.

¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!, escribió Trump.

Este domingo 5 de julio, la federación de Estados Unidos se mostró complacida con la decisión sobre su delantero.

Aceptamos la decisión del Comité Disciplinario y nos complace que Folarin Balogun sea elegible para competir mañana. Toda nuestra atención está centrada en el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle y esperamos seguir contando con el apoyo de nuestros increíbles aficionados", dijo US Soccer en un comunicado.

De esta manera, la tarjeta roja impuesta "queda en suspenso durante un período de prueba de un año" en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.