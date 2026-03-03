Nacional vs. Millonarios, no es solo honor: el premio económico que está en juego

Atlético Nacional y Millonarios volverán a verse las caras en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano, pero esta vez el partido tendrá un condimento adicional que supera el tradicional orgullo deportivo. Más allá de la rivalidad histórica entre antioqueños y bogotanos, lo que estará en juego es un premio económico de alto impacto que puede marcar diferencias importantes en la planificación financiera de ambos clubes para la temporada.

El encuentro se disputará a partido único en el estadio Atanasio Girardot, con Nacional actuando como local y Millonarios en condición de visitante. La instancia corresponde a la fase previa de la Copa Sudamericana, torneo organizado por la Conmebol, que en los últimos años ha fortalecido considerablemente su bolsa de premios con el objetivo de aumentar la competitividad en el continente.

Premios asegurados por disputar la fase previa

De acuerdo con el esquema de distribución económica del certamen, la Copa Sudamericana entrega 250.000 dólares al equipo visitante en esta ronda, cifra que en este caso le corresponde a Millonarios FC. Por su parte, Atlético Nacional recibirá 225.000 dólares por ejercer la localía en el compromiso.

Estas sumas, aunque significativas, representan apenas el punto de partida. En un contexto donde los ingresos por televisión y taquilla no siempre garantizan estabilidad, los recursos provenientes de competiciones internacionales se convierten en un respaldo fundamental para la estructura deportiva y administrativa de las instituciones.

El gran premio: 900.000 dólares por la clasificación

El verdadero botín económico se encuentra en la clasificación a la fase de grupos. El club que logre imponerse en este superclásico y avance en el torneo asegurará 900.000 dólares adicionales, una cifra que supera los 3.400 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Ese monto no solo impacta en el presente inmediato, sino que también puede influir en refuerzos, renovación de contratos y fortalecimiento de divisiones menores. Por eso, el duelo en Medellín no será únicamente una cuestión de honor o estadística histórica: será una batalla estratégica por recursos que pueden redefinir el semestre.

Así, el clásico más tradicional del país se transforma en una final anticipada con consecuencias deportivas y financieras. Nacional y Millonarios no solo jugarán por la gloria, sino por una recompensa que confirma el peso creciente de la Copa Sudamericana en el mapa económico del fútbol sudamericano.