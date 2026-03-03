CANAL RCN
Reconocido cantante tuvo que ser internado tras la muerte de Yeison Jiménez

El cantante también reconoció que volverá a internarse más adelante.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

marzo 03 de 2026
06:37 p. m.
Un importante cantante de México, que también se ha destacado como compositor y productor, reveló que, a pesar de que no era uno de los grandes amigos de Yeison Jiménez, le afectó mucho su muerte.

Se trata de Eden Muñoz, que fue vocalista de Calibre 50 y en la actualidad se desempeña como solista.

Este artista mexicano tuvo una entrevista con Los40 y reveló que tuvo que ser internado tras el trágico accidente aéreo en el que falleció Yeison Jiménez junto a los integrantes de su equipo de trabajo.

¿Cuál fue la razón por la que Eden Muñoz, el cantante de México, tuvo que ser internado tras la muerte de Yeison Jiménez?

Eden Muñoz, en medio de la entrevista, afirmó que estaba en un viaje junto a su familia cuando se estrelló la avioneta de Yeison Jiménez.

Además, también precisó que comenzó a sobrepensar sobre lo ocurrido y que tuvo que pedir ayuda para ser internado.

"La muerte es bastante catastrófica. Pensé que se dedicaba a lo mismo que yo, que hacía lo mismo, que amaba lo mismo y me pregunté qué hubiera pasado si me tocaba a mí. Ahí se me reventó la cabeza", expresó en la conversación con Los40.

"Levanté la mano y le dije a mi hermano: 'ya no se quién soy ni por qué me siento así'", agregó.

Por lo tanto, tomó la decisión de estar internado en una clínica durante 15 días y, además, realizará lo mismo en tres meses y en diciembre de 2026.

¿Qué más dijo Eden Muñoz, el excantante de Calibre 50, acerca de Yeison Jiménez?

En la entrevista, Eden Muñoz dejó claro que solo se logró ver con Yeison Jiménez alrededor de tres meses.

No obstante, elogió el talento del 'aventurero' y contó que, en el último tiempo, juntos habían trabajado para intentar realizar una colaboración musical.

