Inter Bogotá sorprendió y presentó a ex selección Colombia y Premier league

Internacional de Bogotá anunció su nuevo refuerzo. Un ex selección Colombia y ex Premier League.

Inter de Bogotá
Foto: @InterBogOficial

Noticias RCN

marzo 03 de 2026
05:09 p. m.
El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue dejando movimientos llamativos y en esta oportunidad el protagonista es Internacional de Bogotá. El conjunto capitalino, que actualmente se mantiene en los primeros lugares de la Liga BetPlay, confirmó en las últimas horas la incorporación de un jugador con recorrido internacional que refuerza su ambición deportiva para el semestre.

La institución bogotana no se conforma con la sólida campaña que viene construyendo y decidió dar un golpe sobre la mesa con la llegada de un extremo con experiencia en el exigente entorno del balompié inglés. Se trata de Ian Poveda, futbolista de 26 años nacido en Londres y con nacionalidad colombiana, quien ya ha tenido participación en amistosos con la Selección Colombia.

Formación europea y experiencia en Inglaterra

Poveda cuenta con un proceso formativo poco común para el contexto del fútbol colombiano. Pasó por academias de alto prestigio como las de Chelsea FC, Arsenal FC, FC Barcelona y Manchester City FC, escenarios donde adquirió fundamentos técnicos y tácticos bajo metodologías de primer nivel.

Su carrera profesional se desarrolló principalmente en el fútbol inglés, compitiendo en un entorno de alta exigencia y roce constante. Allí logró consolidarse como un jugador rápido, con capacidad de desborde y uno contra uno, características que lo identifican como un extremo moderno, vertical y desequilibrante.

Llega desde el Sunderland para potenciar el ataque

El más reciente paso de su trayectoria fue en el Sunderland AFC, de Inglaterra donde sumó experiencia competitiva y mantuvo contacto con el ritmo físico e intensidad propios del balompié británico.

Desde Internacional destacan que su incorporación responde a la necesidad de fortalecer el frente de ataque en la recta decisiva del campeonato. La velocidad por banda, la capacidad de encarar defensores y su bagaje internacional son argumentos que ilusionan a la hinchada capitalina.

Con este movimiento, el equipo bogotano envía un mensaje claro: no quiere ser solo protagonista circunstancial de la Liga BetPlay, sino candidato firme al título. La llegada de Ian Poveda combina juventud y recorrido internacional, una apuesta que podría marcar diferencia en el tramo definitivo del torneo.

