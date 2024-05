Barcelona destituyó a Xavi Hernández: Joan Laporta ya eligió a su nuevo entrenador

Este viernes 24 de mayo, FC Barcelona publicó un sorpresivo comunicado en el cual informó al público en general sobre la destitución de Xavi Hernández. El entrenador español, de 44 años, se despedirá de la afición 'blaugrana' el próximo domingo, día en el que el visitarán al Sevilla para disputar la última fecha de LaLiga.

Hace exactamente un mes, el estratega nacido en Tarrasa ofreció una emotiva rueda de prensa junto a Joan Laporta. En dicha reunión, se ratificó la continuidad de Xavi hasta verano de 2025. "Transmite ilusión, confianza, generosidad. El barcelonismo debe estar orgulloso del entrenador que tiene el Barça", señaló el dirigente.

Por su parte, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 generó expectativa en el barcelonismo, con las siguientes palabras: "Vamos a trabajar con toda la ilusión del mundo. Estamos muy contentos. Me quedo para seguir ganando. Este proyecto no debe finalizar aunque esta temporada seguramente no consigamos títulos. Es un proyecto ganador".

Pues bien, todo cambió en cuestión de 30 días y el cuadro 'culé' apartó a Xavi de su proyecto deportivo. Ya se conoció el nombre del que sería su sucesor.

Comunicado del FC Barcelona sobre la destitución de Xavi Hernández

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comunicado este mediodía a Xavi Hernández que no continuará como entrenador del primer equipo en la temporada 2024-25.

El encuentro se ha producido en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y han estado presentes el vicepresidente deportivo, Rafa Yuste, y el director deportivo, Anderson Luís de Souza, Deco, así como los asistentes de Xavi, Òscar Hernández y Sergio Alegre.

El FC Barcelona quiere agradecer a Xavi su labor como entrenador, que se suma a una carrera inigualable como jugador y capitán del equipo, y le desea toda la suerte del mundo.

Xavi Hernández dirigirá este domingo en Sevilla su último partido como técnico del primer equipo.

En los próximos días, el FC Barcelona informará de la nueva estructura del primer equipo.

¿Quién reemplazará a Xavi en el Barcelona?

"Hansi Flick, a la espera de los documentos formales para firmar como nuevo entrenador del Barcelona. Es el hombre deseado por Joan Laporta para sustituir a Xavi Hernández", escribió Fabrizio Romano en su cuenta de 'X'.