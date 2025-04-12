Pillaron a Falcao García en Estados Unidos y dio pistas sobre su futuro

Falcao García se encuentra sin equipo desde hace varios meses, tras su salida de Millonarios a medidos de 2025. A sus 39 años, el histórico delantero todavía se encuentra con la ilusión de volver a jugar y no está pensando en retirarse de la actividad profesional.

Recientemente fue visto por la prensa argentina en Estados Unidos, en el marco de lo que será el sorteo de la Copa del Mundo de 2026, pero los principales rumores a su alrededor vienen desde la MLS, por lo que se le consultó sobre lo que se viene para su futuro próximo.

¿Qué pasará con Falcao?

En diálogo con TyC Sports, le preguntaron si existe alguna posibilidad de tener un último ciclo en el fútbol argentino, luego de lo que fue su recordado paso por River Plate en el inicio de su carrera profesional, aunque no respondió directamente.

"Vamos a ver... yo estoy queriendo jugar. Vamos a ver en enero", fue la corta respuesta del 'Tigre', dejando dudas en el aire sobre si explorará nuevas opciones en el fútbol sudamericano o terminará en algún equipo del fútbol estadounidense.

¿Cómo ve Falcao a la Selección Colombia en el Mundial?

Falcao habló sobre la expectativa que tiene con la Selección Colombia de cara a la próxima Copa del Mundo, previo a lo que será el sorteo donde el equipo de Néstor Lorenzo estará conociendo a sus rivales.