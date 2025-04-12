Los rivales de la Selección Colombia en el Mundial 2026: pronóstico del grupo, según la IA

Con el sorteo del Mundial 2026 programado para el 5 de diciembre de 2025, el escenario hipotético más comentado por analistas e inteligencias predictivas apunta a un grupo de alto voltaje para la Selección Colombia.

Ubicada en el Bombo 2, Colombia no podrá verse las caras con otros sudamericanos ni con equipos de su mismo bombo.

Los rivales que enfrentaría Colombia en el Mundial 2026

En ese contexto, una proyección razonable arroja el siguiente cuarteto como posible grupo de Colombia:

Desde el Bombo 1: Alemania — potencia europea con historia y nivel alto en cada Mundial.

Desde el Bombo 3: Noruega — una selección en ascenso, con energías jóvenes y condiciones para complicar rivales.

Desde el Bombo 4: Ghana — un equipo africano con experiencia, dureza física y motivación para impactar desde el inicio.

Así, el grupo hipotético quedaría: Alemania, Colombia, Noruega y Ghana.

Este escenario conjuga una potencia europea, un rival europeo emergente, una selección africana competitiva y la propia Colombia: lo que permite teorizar un equilibrio de dificultad, ni “grupo de la muerte” extremo, ni grupo accesible.

Selección Colombia se alista para el sorteo del Mundial 2026

La FIFA estableció que cada grupo contará con un representante de cada bombo (1–4), y las selecciones del mismo bombo no pueden coincidir. Colombia está en el Bombo 2.

Además, no podrá enfrentarse a otras selecciones de su misma confederación, es decir, ninguna otra selección sudamericana podrá estar con Colombia en la fase de grupos.

Esto abre ampliamente la posibilidad de emparejamientos con selecciones europeas, africanas o asiáticas, de acuerdo con los criterios de sorteo.

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial, la Selección Colombia tendría que afrontar estos retos:

Equilibrio competitivo: Con Alemania como rival fuerte, Colombia tendría que elevar su nivel y con Noruega y Ghana hay posibilidades reales de disputar las plazas de clasificación con seriedad y estrategia.

Oportunidad de confirmar nivel: Si la Tricolor logra un buen desempeño, este grupo le permitiría avanzar en el Mundial con aspiraciones de avanzar.

Reto táctico: Debe adaptarse a estilos de juego distintos. El físico de Ghana, la juventud y velocidad de Noruega, la potencia estructural de Alemania exigirá versatilidad y concentración.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina, este escenario aunque hipotético refleja un panorama verosímil de lo que podría tocarle a Colombia. Pero claro: hasta que caigan las bolas en Washington D. C., todo es especulación.