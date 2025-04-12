¡Restaurante de Bogotá es elegido el mejor de Latinoamérica! Vea el ranking de The 50 Best

El orgullo gastronómico colombiano volvió a destacar en el escenario internacional. El Chato, restaurante del chef bogotano Álvaro Clavijo, fue elegido como el mejor de Latinoamérica según el prestigioso ranking The World’s 50 Best Restaurants.

Esta gala regional se celebró el pasado 2 de diciembre en Antigua, Guatemala. Este reconocimiento marca un nuevo hito para la cocina nacional, que sigue posicionándose entre las más influyentes del continente.

Durante la ceremonia, Clavijo expresó su sorpresa y emoción por el premio: “Si me hubieran dicho, ni soñado, ni me hubiera imaginado esto, creo que este es un premio para Colombia, es un premio para países que no están tan reconocidos por su gastronomía”. La distinción se convierte así en una celebración colectiva que resalta el talento culinario emergente del país.

¿Por qué El Chato fue elegido el mejor de Latinoamérica?

Según los organizadores de Latin America’s 50 Best Restaurants, el reconocimiento responde al impacto internacional del restaurante, su compromiso con los productores locales y una propuesta culinaria que honra la biodiversidad colombiana.

Bajo la visión de Clavijo, El Chato combina técnicas globales con el respeto por los ingredientes del territorio, resaltando lo que él describe como los “ritmos de la tierra”.

El restaurante, ubicado en el norte de Bogotá, escaló dos posiciones frente al año anterior y superó a reconocidos exponentes de la región como Kjolle de Lima y Don Julio de Buenos Aires, que lideraron la lista en ediciones previas.

Su ascenso confirma la consolidación del proyecto, que desde hace años figura entre los favoritos de críticos y comensales.

Así quedó el top 10 de los mejores restaurantes de Latinoamérica

El ranking de 2025 destacó una mezcla diversa de propuestas gastronómicas. El top 10 quedó conformado así:

El Chato – Bogotá

Kjolle – Lima

Don Julio – Buenos Aires

Mérito – Lima

Celele – Cartagena

Boragó – Santiago

Quintonil – Ciudad de México

Tuju – São Paulo

Cosme – Lima

Nuema – Quito.

Este logro reafirma el momento histórico que vive la gastronomía colombiana y abre nuevas puertas para los proyectos culinarios del país.