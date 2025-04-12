CANAL RCN
Colombia

Madre e hijo a la cárcel por distribuir drogas en Saladoblanco, Huila

Presuntamente, los implicados distribuían dosis de marihuana, bazuco y cocaína en parques y establecimientos comerciales.

Foto: Fiscalía General de la Nación

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
10:28 a. m.
En el municipio de Saladoblanco, en el sur del Huila, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier Álzate Ramírez y Alba Luz Ramírez Vielma, madre e hijo investigados por presunta participación en la venta de estupefacientes en esta zona rural del departamento.

Madre e hijo a la cárcel por distribuir droga

La decisión judicial se tomó tras la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, cuyas investigaciones señalan que ambos serían responsables de actividades de tráfico local de drogas.

Una fiscal de la Seccional Huila formalizó la acusación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, aunque ninguno de los dos procesados aceptó los cargos.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron el pasado 25 de noviembre, en la vereda San Rafael, donde las autoridades identificaron que, presuntamente, los implicados distribuían dosis de marihuana, bazuco y cocaína en parques y establecimientos comerciales.

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Javier Álzate Ramírez y Alba Luz Ramírez Vielma, presuntos responsables de tráfico local de estupefacientes en Saladoblanco, Huila”, indicó la Fiscalía.

Entre los compradores recurrentes se encontraban principalmente adolescentes, jóvenes y habitantes de calle.

Durante un procedimiento de allanamiento y registro, ejecutado por la Policía Nacional, los dos señalados fueron capturados en flagrancia.

En el operativo también se incautaron varias dosis de estupefacientes y una suma de dinero en efectivo, elementos que serán usados como prueba dentro del proceso penal.

Madre e hijo vendían droga a jóvenes en Huila

Las autoridades continúan adelantando acciones de control en la región para frenar el tráfico local de drogas y proteger a la población más vulnerable.

