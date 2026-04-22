Bayern Múnich y Dortmund protagonizaron cruce en redes por Luis Díaz

El fútbol alemán vivió un inesperado capítulo fuera de las canchas, luego de que Bayern Múnich y Borussia Dortmund protagonizaran un intenso cruce en redes sociales a propósito del rendimiento del colombiano Luis Díaz. Lo que comenzó como una publicación destacando una estadística individual terminó escalando en una discusión pública que rápidamente captó la atención de aficionados y medios en Alemania.

El dato del Bayern que desató la polémica

Todo inició cuando el Bayern compartió en sus plataformas oficiales una cifra que calificó como histórica. El club bávaro aseguró que Luis Díaz se había convertido en el primer futbolista de las cinco grandes ligas europeas en alcanzar más de 13 goles y 13 asistencias en la presente temporada. Además, añadió un matiz aún más llamativo: según su publicación, el colombiano era el primero en lograrlo en la Bundesliga en los últimos 20 años.

El mensaje fue difundido con orgullo, en medio de la destacada campaña que viene firmando el atacante guajiro, quien ha sido determinante en el frente ofensivo. Sin embargo, lo que parecía una simple exaltación estadística no tardó en ser puesto bajo la lupa por uno de sus rivales históricos.

La respuesta del Dortmund y la eliminación del post

Horas después, el Borussia Dortmund reaccionó directamente a la publicación del Bayern, cuestionando la veracidad del dato. El club citó el mensaje original y respondió con una imagen de Jadon Sancho correspondiente a la temporada 2019-2020, en la que el extremo inglés registró 17 goles y 16 asistencias, superando ampliamente los números mencionados.

Con un tono irónico, el Dortmund acompañó su respuesta con la frase: “Estoy muy confundido”, dejando en evidencia la inconsistencia del dato publicado por su rival. La reacción no solo encendió el debate en redes, sino que también puso en entredicho la rigurosidad de la información difundida por el Bayern.

La situación tomó un giro definitivo cuando el conjunto bávaro decidió eliminar la publicación original. Si bien es verificable que Luis Díaz ha superado la barrera de los 13 goles y 13 asistencias en la actual Bundesliga, el error radicaría en la afirmación de que era el primero en conseguirlo en las últimas dos décadas.

Así, lo que comenzó como un reconocimiento terminó convertido en una polémica pública entre dos gigantes del fútbol alemán, reflejando cómo incluso fuera del terreno de juego la rivalidad entre Bayern y Dortmund sigue más viva que nunca.