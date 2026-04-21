🔴Leverkusen vs. Bayern Múnich, semifinal de Copa de Alemania: hora y canal para ver EN VIVO

El Bayern Múnich no se detiene. Luego de consagrarse campeón de la Bundesliga con algunas jornadas de anticipación, el conjunto bávaro ya enfoca su mirada en un nuevo desafío que puede acercarlo a otro título en la temporada. El equipo dirigido por Vincent Kompany ha demostrado una solidez notable en el campeonato local y ahora busca trasladar ese dominio a la Copa de Alemania.

Con una plantilla en gran nivel, en la que destaca el colombiano Luis Díaz como una de las figuras más desequilibrantes en ataque, el Bayern afrontará un compromiso determinante este miércoles 22 de abril. Se trata de una semifinal a partido único frente al siempre competitivo Bayer Leverkusen, que ejercerá como local y promete ser un rival de alta exigencia.

Un duelo de alto voltaje en busca de la final

El compromiso se jugará en territorio del Leverkusen, lo que añade un componente adicional de dificultad para los bávaros. En este tipo de instancias, donde no hay margen de error, cada detalle puede marcar la diferencia. El formato de partido único obliga a ambos equipos a salir con intensidad desde el primer minuto, sabiendo que cualquier desconcentración puede significar la eliminación.

El Bayern llega con la confianza de su reciente coronación liguera, pero es consciente de que este tipo de torneos exigen una mentalidad distinta. Enfrente tendrá a un rival que también ha mostrado argumentos sólidos a lo largo de la temporada y que buscará aprovechar su condición de local para dar el golpe y meterse en la final.

Bayern quiere otro título en la temporada

Para el conjunto de Múnich, este partido representa mucho más que una simple semifinal. Una victoria lo pondría a las puertas de un nuevo trofeo, consolidando una campaña que ya es exitosa, pero que podría convertirse en memorable si logra sumar la Copa de Alemania a su palmarés reciente.

El objetivo es claro: mantener el ritmo competitivo y demostrar que el equipo tiene la capacidad de imponerse en distintos frentes. Con figuras en gran momento y una estructura táctica consolidada, el Bayern buscará imponer su jerarquía incluso en condición de visitante.

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El encuentro está programado para las 1:45 p.m. (hora colombiana) y podrá seguirse en todo el país a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Será, sin duda, uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos equipos que prometen protagonizar un duelo intenso en la lucha por un lugar en la gran final.