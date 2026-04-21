Jugador que insultó a Colombia fue confundido y su club se pronunció de manera contundente

La polémica continúa creciendo tras la final del Sudamericano Sub-17, en la que Colombia se impuso con autoridad sobre Argentina con un contundente 4-0. Más allá del resultado deportivo, el foco se ha desplazado hacia lo ocurrido fuera del campo, específicamente por las declaraciones del joven futbolista argentino Julio Coria, quien desató una ola de reacciones por su lenguaje agresivo y provocador tras la derrota.

El jugador, vinculado a Boca Juniors, no ocultó su frustración y lanzó palabras que rápidamente se viralizaron: aseguró que en un eventual cruce en el Mundial “les van a romper el orto como siempre”, en referencia a la selección colombiana. Sus declaraciones fueron interpretadas como una falta de respeto y encendieron aún más la rivalidad, generando rechazo tanto en aficionados como en distintos sectores del entorno futbolístico.

Confusión que agravó la polémica

En medio del revuelo mediático, la situación tomó un giro inesperado debido a un error en la transmisión internacional del partido. Durante la difusión de las imágenes, se identificó erróneamente al autor de las declaraciones como Felipe Echenique, jugador de Lanús, quien ni siquiera tuvo participación en el compromiso ante Colombia.

Este equívoco desató una avalancha de ataques en redes sociales contra Echenique, quien fue señalado injustamente por miles de hinchas colombianos. La magnitud de los insultos y mensajes agresivos fue tal que el joven futbolista se vio obligado a cerrar sus cuentas personales, evidenciando el impacto que puede tener una desinformación en la era digital.

Lanús salió en defensa de su jugador

Ante la gravedad de lo sucedido, el club Lanús reaccionó de manera institucional y emitió un comunicado oficial en el que expresó su respaldo total a Felipe Echenique. La entidad argentina aclaró que su jugador fue víctima de una confusión y lamentó profundamente las consecuencias que tuvo que afrontar sin tener responsabilidad alguna en los hechos.

Asimismo, el club aseguró que el futbolista está siendo acompañado por todo el entorno institucional, brindándole apoyo en un momento complejo a nivel personal y profesional. Este respaldo busca no solo proteger al jugador, sino también enviar un mensaje sobre la importancia de la verificación de la información antes de emitir juicios públicos.

Mientras tanto, la controversia sigue abierta y deja en evidencia cómo una declaración desafortunada, sumada a un error de identificación, puede escalar rápidamente y afectar a terceros, convirtiéndose en un caso que trasciende lo deportivo y pone en debate el rol de la responsabilidad en el fútbol y en las plataformas digitales.