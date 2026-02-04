Increíble ‘blooper’ de Jorge Soto en el clásico entre Nacional y América

Atlético Nacional y América de Cali protagonizan este miércoles 4 de febrero uno de los duelos más atractivos de la cuarta fecha de la Liga colombiana, en un estadio Atanasio Girardot con gran expectativa por el clásico entre dos de los equipos más históricos del país. Al término de la primera mitad, el compromiso se fue al descanso con empate 1-1, luego de una etapa inicial cargada de emociones y errores determinantes.

El encuentro arrancó con intensidad, con Nacional buscando imponer condiciones en su casa y América tratando de adueñarse del balón para controlar el ritmo del partido. Sin embargo, la apertura del marcador llegó de una manera inesperada, tras una jugada que rápidamente se volvió tema de conversación entre los aficionados.

El error de Soto que cambió el partido

Sobre el minuto 13, América intentó salir jugando desde el fondo, una fórmula que ha sido habitual en su planteamiento. El arquero Jorge Soto recibió el balón y buscó entregarlo a un compañero cercano, pero su pase se quedó corto y fue interceptado por un jugador de Nacional.

El balón terminó en los pies de Milton Casco, quien no dudó y definió por encima del guardameta para decretar el 1-0 parcial a favor del conjunto verdolaga. La jugada fue considerada un nuevo ‘blooper’ del portero escarlata, ya que el error en la salida permitió que el local se pusiera en ventaja sin necesidad de elaborar una acción colectiva.

El tanto cambió momentáneamente el rumbo del compromiso, con Nacional tomando confianza y América obligado a reaccionar rápidamente para no perder el control del juego.

América reaccionó de inmediato

Lejos de venirse abajo, el conjunto escarlata respondió con carácter y logró igualar el marcador apenas dos minutos después del gol verdolaga. En una jugada ofensiva bien construida, Dylan Borrero apareció para marcar el 1-1 y devolverle la tranquilidad a su equipo.

El empate le permitió a América reorganizarse en el campo y equilibrar las acciones ante un Nacional que había tomado impulso tras el error del arquero rival. Con el marcador igualado, ambos equipos siguieron buscando el arco contrario, aunque sin volver a romper la paridad antes del descanso.

Así, el clásico se fue al entretiempo con un resultado abierto y la sensación de que cualquier detalle podría inclinar la balanza en la segunda mitad, en un duelo que mantiene la tensión propia de los grandes enfrentamientos del fútbol colombiano.