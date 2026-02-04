CANAL RCN
Deportes

Santos Borré vuelve a brillar de cara al Mundial: señor golazo en el Macaraná

El goleador colombiano marcó un nuevo gol en este inicio de 2026 y sigue haciendo méritos para no quedarse fuera de la Selección Colombia.

Rafael Santos Borré
FOTO: Internacional SC

Noticias RCN

febrero 04 de 2026
08:33 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este miércoles 4 de febrero, Rafael Santos Borré volvió a celebrar vistiendo la camiseta de Internacional de Porto Alegre y sigue levantando las manos para que el técnico Néstor Lorenzo no lo deje por fuera de la convocatoria del Mundial 2026.

Rafael Santos Borré no se quiere quedar fuera del mundial: fue figura en el clásico Grenal
RELACIONADO

Rafael Santos Borré no se quiere quedar fuera del mundial: fue figura en el clásico Grenal

El delantero, quien ha sido uno de los que más ha jugado con el DT argentino en su proceso, tiene bastante competencia en su posición, con goleadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández, por lo que no puede aflojar si no quiere quedarse por fuera de su primera Copa del Mundo.

El gol de Santos Borré en el Maracaná

En esta oportunidad, el goleador barranquillero apareció en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la vista de Inter a Flamengo en la fecha 2 del Brasileirao, abriendo el marcador en un juego que terminaría empatado a 1.

Borré picó al espacio y quedó con el panorama abierto para un remate cruzado ante el portero rival, pero optó por hacer un enganche de lujo y definir con delicadeza, marcando un auténtico golazo sumando otro tanto más a su cuenta personal, tras su doblete en el campeonato Gaúcho ante Gremio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

¿Cómo votar por Luis Díaz a ‘mejor jugador del mes’ en la Bundesliga?

Cristiano Ronaldo

CEO de Al-Hilal fue contundente con Cristiano Ronaldo tras fichaje de Karim Benzema

Mercado de Fichajes

El viejo conocido de América de Cali que podría regresar al equipo: no es Michael Rangel

Otras Noticias

Contraloría General de la República

Concurso de méritos de la Contraloría 2026: aplazan la realización de las pruebas escritas

La entidad dio a conocer el cronograma para lo que resta del proceso.

Lluvias En Colombia

Los cordobeses viven con el agua a la cintura por cuenta de las lluvias

Algunas familias llevan tres días durmiendo a la intemperie, en sillas y a la espera de ayuda humanitaria.

Alex Saab

¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?

Super Bowl

Posibles artistas invitados de Bad Bunny para el Super Bowl de este domingo