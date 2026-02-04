Santos Borré vuelve a brillar de cara al Mundial: señor golazo en el Macaraná

Este miércoles 4 de febrero, Rafael Santos Borré volvió a celebrar vistiendo la camiseta de Internacional de Porto Alegre y sigue levantando las manos para que el técnico Néstor Lorenzo no lo deje por fuera de la convocatoria del Mundial 2026.

El delantero, quien ha sido uno de los que más ha jugado con el DT argentino en su proceso, tiene bastante competencia en su posición, con goleadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández, por lo que no puede aflojar si no quiere quedarse por fuera de su primera Copa del Mundo.

El gol de Santos Borré en el Maracaná

En esta oportunidad, el goleador barranquillero apareció en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la vista de Inter a Flamengo en la fecha 2 del Brasileirao, abriendo el marcador en un juego que terminaría empatado a 1.

Borré picó al espacio y quedó con el panorama abierto para un remate cruzado ante el portero rival, pero optó por hacer un enganche de lujo y definir con delicadeza, marcando un auténtico golazo sumando otro tanto más a su cuenta personal, tras su doblete en el campeonato Gaúcho ante Gremio.