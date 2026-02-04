Posibles artistas invitados de Bad Bunny para el Super Bowl de este domingo

Este domingo 8 de febrero, Estados Unidos volverá a detenerse frente a los televisores para vivir una nueva edición del Super Bowl, el evento deportivo más importante del fútbol americano y uno de los espectáculos televisivos más vistos en todo el mundo. En esta ocasión, el duelo por el título enfrentará a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks, en un partido que promete emociones tanto dentro como fuera del campo.

Más allá del resultado deportivo, gran parte de la atención estará concentrada en el tradicional show del medio tiempo, uno de los espacios publicitarios y artísticos más codiciados del planeta. Para el Super Bowl 2026, el encargado de liderar el espectáculo será el puertorriqueño Bad Bunny, considerado actualmente la mayor estrella global del reguetón y uno de los artistas latinos con mayor impacto en la industria musical.

Bad Bunny, la figura central del espectáculo

La elección de Benito Antonio Martínez Ocasio como protagonista del show confirma el peso que ha ganado la música urbana latina en los escenarios internacionales. Su presencia como artista principal ha generado enorme expectativa entre sus seguidores, quienes esperan una presentación cargada de energía, coreografías, efectos visuales y, posiblemente, varios invitados sorpresa.

El artista boricua ya sabe lo que es presentarse en un Super Bowl, pues en 2020 formó parte del espectáculo encabezado por Shakira y Jennifer López. Sin embargo, esta vez tendrá la responsabilidad total de liderar el show, lo que representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Posibles invitados y apertura con Green Day

Uno de los temas que más ha despertado interés en la previa del evento es la lista de posibles invitados que podrían acompañar a Bad Bunny en el escenario. Aunque no hay confirmaciones oficiales, varios nombres del género urbano han comenzado a sonar con fuerza.

Entre los artistas que se mencionan como posibles apariciones sorpresa en el halftime show del Super Bowl LX figuran Mambo Kingz, Farruko u Ozuna, Arcángel, De La Ghetto, Kendo Kaponi o Ñengo Flow, entre otros exponentes de la música urbana. De concretarse alguna de estas participaciones, el espectáculo podría convertirse en una celebración del reguetón y su evolución a lo largo de los años.

Además, el show tendrá una apertura especial a cargo de la banda estadounidense Green Day, lo que sumará un contraste musical interesante antes de la presentación principal. Con esta combinación de géneros y figuras de talla mundial, el espectáculo promete ser uno de los más comentados de los últimos años y un momento inolvidable para millones de espectadores alrededor del planeta.