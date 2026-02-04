CEO de Al-Hilal fue contundente con Cristiano Ronaldo tras fichaje de Karim Benzema

Según información difundida por la prensa de Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo decidió retirarse temporalmente de los entrenamientos del Al-Nassr. El delantero portugués manifestó su desacuerdo con lo que considera una falta de equidad entre los clubes que compiten en la liga saudí.

La inconformidad del jugador está relacionada principalmente con el traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal. Desde la perspectiva de Ronaldo, esta operación afecta la competitividad del campeonato y genera un desequilibrio entre los equipos participantes, al tratarse de un refuerzo de alto impacto entre rivales directos.

Declaraciones del Al-Hilal sobre el fichaje de Benzema

En respuesta a esta situación, Esteve Calzada, director general del Al-Hilal, se refirió al tema durante una entrevista en el programa español 'El Larguero'. Al ser consultado por el malestar del futbolista del Al-Nassr, Calzada señaló que las razones del enfado corresponden al propio Cristiano Ronaldo y que es él quien debería explicarlas.

El directivo explicó que el fichaje de Karim Benzema se dio en el marco de una necesidad deportiva concreta del club. Según indicó, el Al-Hilal buscaba un delantero y recibió la posibilidad de contratar a un jugador con experiencia, trayectoria internacional y distinción individual como ganador del Balón de Oro.

¿Por qué está enfadado? Habría que preguntárselo a él. Nos ofrecieron una oportunidad única porque buscábamos un delantero, y Benzema es un Balón de Oro y tiene un talento excepcional. Además, no necesita adaptarse a nuestra liga; nos ha funcionado a la perfección, y ya estamos viendo los beneficios comerciales.

La crítica del CEO de Al-Hilal a la postura de CR7

Calzada recordó que el Al-Nassr también ha realizado incorporaciones relevantes en los últimos meses, mencionando los fichajes de Kingsley Coman y João Félix. Con ello, el directivo contextualizó el movimiento dentro de un mercado de transferencias activo entre los clubes de la liga saudí.

Las declaraciones reflejan las posiciones de ambas partes en torno a la competitividad del torneo y a las decisiones de los clubes en el mercado. El caso evidencia el debate existente sobre el equilibrio deportivo en el fútbol saudí en un escenario marcado por la llegada de jugadores de alto perfil internacional.