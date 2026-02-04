Concurso de méritos de la Contraloría 2026: aplazan la realización de las pruebas escritas

La Contraloría General de la República dio a conocer una importante información sobre el concurso de méritos.

Este miércoles 4 de febrero, el Consejo Superior de Carrera Administrativa se reunió para tomar una importante decisión: aplazar las pruebas escritas.

¿Cuándo serán las pruebas escritas?

El concurso de méritos radica en un proceso por el cual se selecciona personal. Se lleva a cabo a través de una universidad pública que, en este caso, es con la de Antioquia.

En ese orden de ideas, el proceso de selección se puso en marcha con la plataforma de la universidad, la cual estuvo habilitada desde el 3 de febrero de 2025. En esta, los aspirantes podían conocer los detalles, consultar las convocatorias y anexar los datos o documentos pertinentes.

Las inscripciones estuvieron disponibles entre el 10 y 14 de febrero de 2025. Más de 600 mil personas se postularon para las 3.144 vacantes disponibles. Las ciudades con más aspirantes fueron Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Tunja.

A nivel detallado, hubo 404.576 inscritos a nivel profesional, 179.741 en asistencial, 20.910 en ejecutivo, 17.902 en técnico y 6.493 para asesor. Tras esto, el siguiente paso quedó en manos de la entidad, encargándose de la revisión de la documentación.

La lista de admitidos y no admitidos, el primer filtro, se publicó el año pasado. Los aspirantes entonces estaban a la espera de la citación para la prueba escrita.

Con el nuevo cronograma, la citación quedó fijada para el 13 de marzo de 2026. La prueba se llevará a cabo el 22 de marzo y la publicación de los resultados será el 27 de abril. Asimismo, las reclamaciones se responderán entre el 28, 29 y 30 de abril.

Cronograma de la Contraloría para el concurso de méritos