¿Quién es Álex Saab? Señalado testaferro de Maduro que volvería a enfrentar a la justicia en EE. UU.

A Saab le concedieron el indulto bajo la administración Biden, pero los planes cambiaron hace pocas horas.

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 04 de 2026
07:52 p. m.
El empresario colombiano Álex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en la madrugada en Caracas mediante un operativo conjunto entre el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

La captura se produjo a las 2:30 a.m. de este miércoles 3 de febrero en la urbanización Cerro Verde de la capital venezolana. Saab se encuentra bajo custodia y, según informaciones preliminares, podría ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar nuevamente a la justicia.

De la destitución a la captura

La detención se produjo dos semanas después de que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela y presidenta interina, lo destituyera de su cargo como ministro de Industria y Producción Nacional.

“Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la patria, quien asumirá nuevas responsabilidades”, declaró Rodríguez al momento de su destitución.

En el mismo operativo fue detenido Raúl Gorrín, director del canal venezolano Globovisión. La participación del FBI en el operativo sugiere una posible cooperación entre la administración Trump y el régimen venezolano, después de la captura de Maduro.

¿De qué acusan a Saab?

Saab es descrito como un empresario vinculado al gobierno venezolano desde el 2000 a través de negocios de construcción y su participación en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Su trayectoria judicial ha estado marcada por acusaciones de lavado de dinero y corrupción.

Fue detenido por primera vez en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021, donde enfrentó ocho cargos que incluían conspiración para blanquear dinero y formar parte de una red de corrupción relacionada con sobrecostos en las cajas de alimentos subsidiadas por Venezuela.

Sin embargo, en diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden le concedió un indulto a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela. Se otorgó este perdón con el compromiso de que Venezuela permitiera elecciones libres, lo cual no se cumplió el 28 de julio de 2024.

En marzo de 2024, la justicia estadounidense desestimó definitivamente todos los cargos contra Saab. Regresó a Venezuela ese mismo año y en octubre fue nombrado ministro de Producción Nacional, Comercio e Industria.

