Los cordobeses viven con el agua a la cintura por cuenta de las lluvias

El agua sigue ganando terreno en el departamento de Córdoba por cuenta de las lluvias. En Montelíbano, municipio ubicado en la zona sur del departamento, los habitantes del barrio La Pesquera recorren las calles en canoa y en el barrio San Luis algunas casas quedaron por completo sumergidas.

Sus habitantes se enfrentan a una crisis humanitaria sin precedentes, en la que vigilan sus hogares, o lo que queda de ellos, desde pequeñas embarcaciones e ingresan cada hora para tratar de mitigar los daños.

Son más de 3.000 las personas afectadas en 12 barrios que hoy se encuentran irreconocibles. Quienes no han dejado el territorio rodean pequeñas ollas comunitarias a la espera de ayudas y han dormitado las últimas tres noches a la intemperie, sentados en sillas o recostados en los andenes.

RELACIONADO Calamidad pública es declarada en Córdoba por las lluvias que golpean al departamento

Habitantes de Córdoba han estado ayudándose entre sí ante las demoras de los servicios de emergencias:

Tal y como el gobernador del departamento, que evitó que un motociclista fuera arrastrado por la creciente de un río, los habitantes de Córdoba han estado ayudándose entre sí.

Las calles se encuentran llenas de electrodomésticos dañados y enseres que dejaron al aire libre con la esperanza de que se sequen. Sin embargo, el caudal del río San Jorge sigue aumentando y se prevén fuertes lluvias en las próximas horas.

Óscar Alean, damnificado con el que habló Noticias RCN, ha estado nadando en su casa para ver qué logra salvar: “Vivo con dos niños, uno de cuatro, una de siete y mi esposa. Los dejé allá en la calle, donde están refugiándose todos en la calle”.

La situación es lamentable y es que, según el alcalde de Montelíbano, Gabriel Calle, “hay gente muy pobre que no tiene, ni siquiera, con qué comprar una colchoneta. Hemos hecho lo posible por ayudarlos”.

En la capital del departamento la situación también es crítica:

Las inundaciones han causado estragos en todo Córdoba, incluso en la capital del departamento: Montería. El río Sinú mantiene alerta a más de 27.000 ciudadanos.

Según datos extraoficiales, de momento hay 20.000 familias damnificadas en todo el departamento, 22 municipios en situación de emergencia y otros siete han quedado aislados.