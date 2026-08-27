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Boca Juniors se burló de River tras ser eliminado por Santa Fe

Boca Juniors encontró una curiosa forma de burla a River Plate tras quedar por fuera de la Sudamericana a manos de Santa Fe.

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Fotos: Boca y Santa Fe

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
04:15 p. m.
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Boca Juniors encontró una particular forma de cargar a River Plate luego de su eliminación de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe. Una publicación de la práctica del equipo incluyó una canción que los hinchas interpretaron como una clara referencia al conjunto colombiano.

¿Cómo se burló Boca Juniors de River Plate?

La rivalidad entre Boca y River volvió a aparecer en redes sociales, esta vez sin necesidad de declaraciones. El cuadro Xeneize compartió imágenes de uno de sus entrenamientos previos al partido contra Lanús y acompañó la publicación con la canción de “Colombiana”, de Airbag.

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El detalle no pasó desapercibido. River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de perder ante Independiente Santa Fe, por lo que la elección de una canción relacionada con Colombia fue interpretada rápidamente como una indirecta hacia su clásico rival.

La coincidencia entre la canción y el rival que dejó fuera al 'Millonario' fue suficiente para que los aficionados encontraran el mensaje entre líneas.

"Es mi chica colombiana
Ella baila para mí
Viene todas las semanas
Y me hace revivir

Es mi chica colombiana
Ella es todo para mí
Te miente como si nada
Siempre me hace muy feliz"

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La publicación generó reacciones entre los hinchas, que aprovecharon el momento para alimentar la histórica rivalidad entre los dos clubes más populares del fútbol argentino.

¿Qué pasó con River Plate en la Copa Sudamericana?

Independiente Santa Fe consiguió una clasificación de alto impacto frente a River en los octavos de final. El equipo colombiano empató 1-1 en el estadio Monumental y terminó avanzando después de una extensa definición por penaltis.

El conjunto bogotano se impuso desde los doce pasos, luego de que la serie necesitara 22 cobros para conocer al ganador. De esta manera, Santa Fe dejó en el camino a uno de los grandes candidatos argentinos y avanzó a los cuartos de final.

La eliminación también modificó el panorama del torneo. Boca Juniors continúa en carrera y tendrá a São Paulo como rival en la siguiente fase, mientras que la salida de River impidió que ambos equipos pudieran encontrarse más adelante en el certamen.

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Esta vez, el mensaje no llegó mediante una declaración, sino a través de una canción que los aficionados rápidamente relacionaron con la eliminación del Millonario.

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