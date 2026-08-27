Aerolínea anuncia reapertura de vuelos en la ruta Bogotá-Caracas

Luego de las graves afectaciones estructurales que sufrió el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las autoridades venezolanas confirmaron su reapertura a partir del 1 de septiembre.

RELACIONADO Maiquetía reabre operaciones en terminales temporales tras el doble terremoto en Venezuela

En un comunicado oficial, LATAM informó a todos los usuarios que a partir del 4 de septiembre se reabre la ruta Bogotá-Caracas con tres frecuencias semanales y la venta de tiquetes estará disponible a partir del 29 de agosto a través de agencias de viaje y canales oficiales de la aerolínea.

Según la información brindada, esta reapertura estará disponible para los días lunes, viernes y sábado, saliendo de Bogotá a las 7:35 de la mañana y regresando desde Caracas a las 11:50 p.m. "LATAM comenzará con una operación ajustada a la capacidad disponible y podrá incrementarla progresivamente en la medida en que se habiliten nuevas condiciones operacionales", informó la aerolínea en el comunicado oficial.

Integración de Venezuela a la red de conectividad aérea

LATAM Colombia recuerda que antes de la emergencia del 24 de junio, contaban con siete frecuencias semanales para conectar a los dos países y, tal como lo informaron, a medida que las condiciones lo permitan, lograrán retomar esta misma cantidad de vuelos para que Venezuela siga presente en la red de conectividad de la aerolínea.

"La compañía ha mantenido su presencia en el mercado venezolano de pasajeros, teniendo a Barcelona como aeropuerto alterno y actualmente también atiende el mercado de carga desde Estados Unidos", indicaron.

RELACIONADO Capturan a dos mujeres con más de 10 kilos de droga en el aeropuerto El Dorado

Así está el Aeropuerto Internacional de Maiquetía

El aeropuerto ubicado en el estado de La Guaira, el más afectado por el terremoto, estaba operando para recibir vuelos humanitarios y se reconstruyó bajo altos estándares de calidad y tecnología, informaron las autoridades. Además, se habilitaron dos terminales provisionales de salidas y llegadas ubicadas a las afueras de la infraestructura afectada.

El funcionamiento en estas terminales será igual a como se hacía antes en el proceso de check-in, pero el abordaje será a través de buses que llevarán a los pasajeros a las aeronaves.