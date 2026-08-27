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¿Quién ganará la Copa Sudamericana? La IA ya tiene favorito

Este sería el campeón de la Copa Sudamericana tras conocer los equipos en los cuartos de final.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana
FOTO: AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
03:16 p. m.
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Los ocho equipos que siguen en carrera por la Copa Sudamericana 2026 ya conocen su camino hacia la final en Barranquilla. Al analizar las llaves, el nivel de las plantillas y la experiencia internacional de los clubes, la IA proyecta un campeón y también se la juega por los ganadores de cada serie.

En este escenario, Santa Fe no lograría avanzar ante Vasco da Gama, mientras que Boca Juniors superaría a São Paulo. Por el otro lado del cuadro, Atlético Mineiro dejaría en el camino a Santos y Cienciano vencería a Torque.

¿Quién ganaría entre Santa Fe y Vasco da Gama?

La proyección favorece a Vasco da Gama en una serie que tendrá un atractivo especial para Colombia por la presencia de Andrés Gómez en el conjunto brasileño.

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Santa Fe llega después de una clasificación histórica frente a River Plate, pero Vasco tendría una ligera ventaja por la experiencia de su plantilla y el peso internacional del fútbol brasileño.

Así, el equipo brasileño avanzaría a las semifinales y terminaría con el camino internacional del conjunto cardenal.

¿Boca Juniors o São Paulo: quién avanzaría?

En el duelo entre dos gigantes del continente, la IA se inclina por Boca Juniors.

El conjunto argentino llegaría con un antecedente contundente: goleó en el global 7-1 a Deportivo Recoleta para instalarse en los cuartos de final. São Paulo, por su parte, eliminó a Bolívar con un 4-2 global.

La experiencia de Boca en este tipo de eliminatorias sería determinante para la proyección, por lo que el equipo argentino se quedaría con la serie y enfrentaría a Vasco en semifinales.

¿Quién ganaría Atlético Mineiro vs. Santos?

En la otra mitad del cuadro, Atlético Mineiro sería el elegido para avanzar.

El Galo tendría una dura serie brasileña contra Santos, equipo que cuenta con Neymar y que eliminó a Macará en los octavos de final. Sin embargo, la mayor experiencia internacional y el nivel colectivo de Atlético Mineiro inclinarían la balanza.

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La proyección, entonces, ubica al conjunto de Belo Horizonte en las semifinales.

¿Cienciano daría otra sorpresa ante Torque?

La última llave tendría como ganador a Cienciano. El conjunto peruano viene de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024. Después de golearlo 6-1 en Cusco, consiguió administrar la ventaja pese a perder 1-0 en Brasil.

Por eso, la IA proyectaría una nueva clasificación del equipo peruano, esta vez frente a Torque.

Así quedarían las semifinales

Con estos pronósticos, el camino hacia la final sería:

  • Vasco da Gama vs. Boca Juniors → Boca Juniors
  • Atlético Mineiro vs. Cienciano → Atlético Mineiro

Y aquí estaría la gran definición de la proyección: Boca Juniors y Atlético Mineiro disputarían la final de la Copa Sudamericana 2026.

¿Quién sería el campeón?

En el último duelo, la IA se inclinaría por Atlético Mineiro como campeón de la Copa Sudamericana 2026, superando a Boca Juniors en la final.

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El cuadro brasileño, por lo tanto, sería el equipo elegido para levantar el trofeo en Barranquilla, aunque se trata únicamente de una proyección y las series todavía tendrán que definirse en la cancha.

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