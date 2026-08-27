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Jorge Barón reaccionó a la letra de la canción ‘Gamina’ de Kris R: “No vocaliza”

El famoso presentador reaccionó a la letra de la canción que ya ha generado amplias críticas en redes sociales.

Foto: IG @jorgebarontv y IG @krisrofficial
Foto: IG @jorgebarontv y IG @krisrofficial

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
04:27 p. m.
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Una amplia discusión se ha generado en redes sociales a raíz del nuevo movimiento musical, que se está desarrollando en Colombia, por cuenta de los exponentes del trap nacional, quienes han estado representados principalmente por artistas como Kris R.

Este último ha ganado una gran exposición al lograr popularizar canciones como ‘Ganas’ o ‘Tuki Tuki’ en donde la principal temática de dichas melodías hablan sobre relaciones, consumo de sustancias, alcohol, entre otras.

Pese a que exponentes del mismo género han salido en defensa del movimiento y la caracterización de este nuevo estilo musical, las reacciones desde algunos de los sectores más conservadores no se han hecho esperar.

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Jorge Barón reaccionó a la canción de Kris R

Ante el éxito que ha tenido la canción ‘Gamina’, el recordado presentador Jorge Barón decidió tomar sus redes sociales para sumarse a la popular dinámica de reaccionar a la letra de canciones que están de moda.

Por esto, el hombre escuchó la nueva canción del antioqueño en donde, como es de costumbre, manejó la misma temática de sus canciones anteriores.

Por supuesto, la reacción del presentador no se hizo esperar ya que el hombre expresó su impacto ante el lenguaje usado en la misma y su interés por ver a las nuevas generaciones cantar sobre otro tipo de temáticas distintas a las mencionadas en la canción ‘Gamina’.

“Gamina de Kris R es la canción más escuchada actualmente en Colombia. Yo no entiendo nada de lo que dice el tipo. No le veo el paisa por ningún lado porque a cantantes de reggaetón paisas se les entiende lo que dicen (...) el problema es que no se le entiende muy bien, no vocaliza muy bien este muchacho”, aseguró.

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Jorge Barón sobre la música de la nueva generación

Así mismo, el presentador afirmó que, para aquellas personas de su generación, las letras de estas canciones“no cuadran” al hacer énfasis en la considerable cantidad de groserías que el antioqueño dice.

“No, por favor. Mucho licor. A las nuevas generaciones hay que inculcarle otras cosas, pero por favor (...) a toda hora licor. Esta cancioncita (...) no sé por qué está en primer lugar en toda Colombia. Muchachos, reflexionemos por favor. Mejor música para la gente joven”, finalizó.

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