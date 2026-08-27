Nequi estrena nueva forma de pagar en Colombia: más de 3 millones podrán usarla

Nequianunció una nueva alternativa para que millones de personas puedan realizar compras en establecimientos físicos en Colombia.

Gracias a una alianza con Redeban, los usuarios que tengan un crédito preaprobado en Nequi podrán utilizarlo como opción de pago directamente en comercios habilitados, a través de datáfonos.

La iniciativa comenzará de manera gradual y posteriormente llegará a más establecimientos. Redeban cuenta actualmente con más de 340.000 datáfonos y tiene presencia en el 98% de los municipios del país.

¿Cómo pagar con un crédito Nequi en un datáfono?

El procedimiento comenzará directamente en el establecimiento. Al momento de realizar la compra, el cliente deberá indicar que quiere pagar con Nequi. El comercio seleccionará esta alternativa en el datáfono de Redeban e ingresará el número celular asociado a la cuenta del usuario.

Posteriormente, la persona recibirá una notificación en la aplicación de Nequi. Desde allí podrá revisar el valor de la compra y, si tiene disponible un crédito preaprobado, elegirlo como alternativa para completar el pago.

Antes de aceptarlo, el usuario podrá consultar las condiciones del préstamo. Si cumple los requisitos y decide continuar, el dinero será desembolsado directamente al comercio y el datáfono recibirá la confirmación de la transacción.

Después de la compra, desde la aplicación será posible revisar información como el monto desembolsado y la fecha de pago.

¿Todos los usuarios de Nequi podrán pagar con crédito?

La nueva función no significa que automáticamente todos los clientes de Nequi tendrán acceso a un préstamo. La compañía aclaró que la disponibilidad dependerá de una evaluación previa y de sus políticas de riesgo.

Actualmente, aproximadamente un millón de usuarios tienen uno o más créditos activos con Nequi. Con la nueva modalidad, la compañía estima que más de tres millones tendrán créditos preaprobados que podrían utilizar para compras presenciales.

“El crédito cobra valor cuando está disponible en el momento en que una persona realmente lo necesita”, explicó Andrés Vásquez, CEO de Nequi.

La implementación será progresiva, por lo que inicialmente la opción estará disponible únicamente en comercios y datáfonos Redeban que sean habilitados para el servicio.