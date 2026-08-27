River Plate ya tiene nuevo DT: es ídolo del club

Tras la eliminación a manos de Independiente Santa Fe, Eduardo Coudet renunció a su cargo como DT del equipo ‘millonario’ y un día después ya fue anunciado su reemplazo.

Se trata de Leonardo Ponzio, exjugador de River Plate de 44 años e ídolo de la institución. Es el máximo ganador de la historia del club con 17 títulos conseguidos y fue uno de los referentes de la Copa Libertadores 2018 que culminó con el título ante su rival de toda la vida, Boca Juniors, en la histórica final jugada en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

En el comunicado oficial, publicado por el club argentino a través de X, anunciaron: “River Plate informa que Leonardo Ponzio asumirá como entrenador interino del plantel profesional y este jueves por la tarde estará al frente de la práctica”, y estará acompañado de Marcelo Escudero y Christian Manfredi como ayudantes de campo.

Números de Ponzio en River

En su extensa e histórica carrera en River, Ponzio registró 358 partidos oficiales, 10 goles, 16 asistencias y 17 títulos oficiales. Además de hacer parte del plantel campeón de Madrid, también hizo parte del equipo que logró el retorno a primera división en la temporada 2011/2012, razón por la cual es considerado uno de los máximos ídolos de la historia del club.

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, no registra muchos cambios de equipo como la mayoría de los jugadores actualmente; debutó en Newell’s de Argentina en el año 2000, luego pasó a Real Zaragoza de España, donde también es muy recordado gracias a obtener el título de Copa del Rey en 2004. En 2007 tiene su primer paso por River, pero después de un año regresa al fútbol español. Para 2012, inicia su segundo ciclo en River y es ahí donde se convierte en uno de los referentes hasta su retiro en 2021.

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¿Qué sigue para River Plate?

Luego de su eliminación de la Copa Sudamericana, ahora deberá concentrar toda su atención en la Liga Profesional Argentina, ya que también había quedado eliminado de la Copa Argentina. En la tabla de posiciones de la zona B del fútbol argentino, River se ubica en la anteúltima posición con 4 puntos en 6 partidos jugados, solo 2 puntos por encima del último de la zona, que es Aldosivi.