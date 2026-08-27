Ya es oficial: fecha y hora de los cuartos de final Santa Fe vs. Vasco da Gama

Independiente Santa Fe eliminó a River Plate en un infartante partido que se definió con una tanda de penales de 22 cobros y la CONMEBOL anunció las fechas y horarios oficiales para los cuartos de final vs. Vasco da Gama de Brasil.

El equipo brasilero viene de eliminar a Olimpia de Paraguay con un marcador global de 4-1 y en la fase anterior, ya se había enfrentado a un equipo colombiano: eliminó a Independiente Medellín con un marcador final de 3-2.

¿Cuándo juegan Santa Fe vs. Vasco da Gama?

Salió la programación oficial de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 e Independiente Santa Fe ya conoce los días y horarios en que enfrentará a Vasco da Gama en busca de su segundo título continental, que se definirá en Barranquilla en noviembre.

Así se jugará la serie:

Ida: martes 8 de septiembre a las 5:00 p.m., hora de Colombia, en el estadio El Campín de Bogotá. Vuelta: martes 15 de septiembre a las 5:00 p.m., hora de Colombia, en Río de Janeiro.



El ganador de esta serie se enfrentará al ganador entre Boca Juniors y Sao Paulo por las semifinales del torneo.

Los otros enfrentamientos de cuartos de final son: Santos vs. Atlético Mineiro y Cienciano vs. Montevideo City.

La gran final se jugará en Barranquilla

La presente edición de la Copa Conmebol Sudamericana tendrá su final a partido único en el renovado Metropolitano de Barranquilla el sábado 26 de noviembre. Será la primera edición de una Copa Libertadores o Sudamericana que se defina en suelo colombiano desde que se juegan las finales a un solo partido y, sin duda, una gran motivación para el único equipo colombiano que queda con vida en torneos internacionales.