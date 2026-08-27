CANAL RCN
Colombia

Minhacienda y SENA liberan $719.913 millones para atender afectados por el terremoto en cinco departamentos

El Gobierno Nacional afirmó que esta medida refuerza la presencia del Estado en los territorios más golpeados

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

agosto 27 de 2026
04:11 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SENA anunciaron la movilización de $719.913 millones bloqueados en el presupuesto de la entidad, con el fin de fortalecer la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas, según el más reciente informe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

¿Su vivienda está protegida? Qué revisar en su seguro de hogar tras un terremoto en Colombia
RELACIONADO

¿Su vivienda está protegida? Qué revisar en su seguro de hogar tras un terremoto en Colombia

La decisión busca garantizar la recuperación de infraestructura, la continuidad de la formación y el apoyo a aprendices, instructores y servidores damnificados, además de acompañar a emprendedores y unidades productivas en los territorios impactados.

Recursos para departamentos más afectados

Los fondos priorizados se destinarán a regiones como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, donde se registraron graves afectaciones.

Así cambió la vida de los hermanos Deminson y Danilson Moreno tras el terremoto en Chocó
RELACIONADO

Así cambió la vida de los hermanos Deminson y Danilson Moreno tras el terremoto en Chocó

El Gobierno Nacional afirmó que esta medida refuerza la presencia del Estado en los territorios más golpeados y asegura la sostenibilidad de las funciones esenciales del SENA.

Ejecución inmediata de la estrategia

El 26 de agosto, equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del SENA adelantaron los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución oportuna de los recursos.

Unión Europea sumará 250.000 euros a sus donaciones para ayudar a damnificados por el sismo en Colombia
RELACIONADO

Unión Europea sumará 250.000 euros a sus donaciones para ayudar a damnificados por el sismo en Colombia

La cartera de Hacienda subrayó que la decisión responde a la coyuntura fiscal y a la necesidad de atender a los colombianos que enfrentan las consecuencias del desastre.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

A prisión sujeto que abusó a su propia hija, de casi dos años, en Bogotá

Animales

‘Luna’ fue raptada, golpeada y abusada sexualmente en Antioquia: perdió la vida a causa de las lesiones

Bogotá

Ciclovía Nocturna de Bogotá: consejos clave para ciclistas, peatones y conductores

Otras Noticias

Venezuela

Aerolínea anuncia reapertura de vuelos en la ruta Bogotá-Caracas

La ruta que comunicaba a Bogotá con la capital de Venezuela se había restringido luego del terremoto del 24 de junio.

Nutresa

Ryan Castro estrena nueva apuesta fuera de la música: el ‘Awoo’ llega a una colección especial

Ryan Castro lleva el universo ‘Awoo’ más allá de la música con una nueva apuesta inspirada en su historia, sus personajes y sus raíces en Medellín.

Copa Sudamericana

¿Quién ganará la Copa Sudamericana? La IA ya tiene favorito

Tecnología

Nokia lanza celular que tendría batería hasta por 40 días: estas serían sus funciones

Contraloría General de la República

Contraloría pone la lupa sobre la Nueva EPS y $11 billones de la salud que estarían embolatados