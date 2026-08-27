Minhacienda y SENA liberan $719.913 millones para atender afectados por el terremoto en cinco departamentos

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el SENA anunciaron la movilización de $719.913 millones bloqueados en el presupuesto de la entidad, con el fin de fortalecer la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que dejó 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas, según el más reciente informe de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión busca garantizar la recuperación de infraestructura, la continuidad de la formación y el apoyo a aprendices, instructores y servidores damnificados, además de acompañar a emprendedores y unidades productivas en los territorios impactados.

Recursos para departamentos más afectados

Los fondos priorizados se destinarán a regiones como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas, donde se registraron graves afectaciones.

RELACIONADO Así cambió la vida de los hermanos Deminson y Danilson Moreno tras el terremoto en Chocó

El Gobierno Nacional afirmó que esta medida refuerza la presencia del Estado en los territorios más golpeados y asegura la sostenibilidad de las funciones esenciales del SENA.

Ejecución inmediata de la estrategia

El 26 de agosto, equipos técnicos del Ministerio de Hacienda y del SENA adelantaron los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución oportuna de los recursos.

La cartera de Hacienda subrayó que la decisión responde a la coyuntura fiscal y a la necesidad de atender a los colombianos que enfrentan las consecuencias del desastre.