Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza

Uno de los nombres que más ruido hizo durante el mercado de fichajes fue el del extremo caleño Marino Hinestroza, quien salió de Atlético Nacional rumbo a Vasco da Gama de Brasil, pero mucho se habló sobre la opción de ir a Boca Juniors, club con el que negociaron durante semanas.

Al final, Nacional pudo acordar todo con los brasileños en tiempo récord y la operación con Boca, a pesar de que era el deseo del jugador, terminó cayéndose. Eso sí, parece ser que el equipo 'Xeneize' no se quedará con ganas de tener a un colombiano talentoso en su nómina.

Edwuin Cetré: posible refuerzo de Boca

De acuerdo a lo que reporta la prensa argentina, Boca Juniors puso su mirada sobre Edwuin Cetré, figura en Estudiantes de La Plata y quien recientemente tuvo una frustrada transferencia a Athletico Paranaense, en donde señalaron una supuesta falla crónica en las rodillas del futbolista de 28 años, así como irregularidades a nivel cardiológico.

El jugador iba a firmar un contrato a largo plazo por una cifra cercana a 6 millones de dólares. Ahora, está entrenando nuevamente con Estudiantes, pero su futuro quedó por definirse en caso de que aparezca una nueva oferta.

No es la primera vez que Boca se interesa en Cetré, por lo que ante la coyuntura del fallido traspaso a Brasil, sumado a la caída del negocio por Marino Hinestroza, es probable que hagan un esfuerzo para concretar a un jugador que ya ha sido figura en el fútbol argentino.

Independiente Medellín: atento

El posible paso de Cetré a Boca interesa en Colombia, específicamente en el DIM, pues el equipo conserva el 50% de los derechos deportivos del futbolista nacido en Cali. Con la caída del negocio con Paranaense, perdieron 3 millones de dólares.

De momento, no se conocen cuáles son las condiciones que ha planteado Boca para una posible transferencia de este jugador, pero lo cierto es que Estudiantes solo contemplaría ofertas por venta, más que nada si se trata de un rival directo que también va a disputar la Copa Libertadores 2026.