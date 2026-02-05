Qué regalar en San Valentín: opciones que eligen los colombianos para sorprender

Con la llegada del 14 de febrero, muchos colombianos comienzan a buscar ideas para regalos de San Valentín que vayan más allá de lo tradicional.

Aunque la fecha tiene un fuerte componente comercial, también representa una oportunidad para reforzar vínculos afectivos con parejas, amigos o familiares.

Estudios internacionales muestran que la mayoría de personas sigue eligiendo regalos simbólicos y experiencias compartidas, y ese mismo patrón se replica en Colombia.

Según una encuesta local publicada por Bloomberg Línea, las preferencias de los colombianos para este día se distribuyen por rangos de edad: entre los 19 y los 30 años, el plan de salir a comer domina con 46%, seguido de detalle o regalo físico con 41%.

Para quienes están entre 31 y 40 años, salir a cenar o a un restaurante alcanza hasta el 62% como elección preferida. Este comportamiento indica que, además de objetos, las experiencias vividas en conjunto ganan terreno como regalos valorados.

¿Qué regalos de San Valentín pueden sorprender en Colombia?

Entre las ideas para regalos de San Valentín más sugeridas por medios nacionales, las flores y los chocolates se mantienen como clásicos infalibles.

Las rosas, en especial las rojas, simbolizan pasión y afecto, y siguen siendo uno de los detalles más populares para expresar sentimientos profundos.

El chocolate, por su parte, no solo endulza la fecha, sino que tiene un valor emocional importante; en otras culturas incluso existe una tradición conocida como honmei choco, en la que se regalan chocolates de alta calidad para expresar amor afectivo.

Los regalos materiales también incluyen opciones como joyería, accesorios personalizados y tecnología. Estas alternativas combinan utilidad y simbolismo, y son particularmente populares entre quienes buscan un detalle memorable que se pueda conservar con el tiempo.

¿Por qué incluir experiencias entre las ideas para regalos de San Valentín?

Más allá de los objetos físicos, muchos colombianos optan por experiencias que permitan crear recuerdos juntos.

Cenas románticas en restaurantes, escapadas de fin de semana o entradas a eventos culturales pueden fortalecer los lazos afectivos de manera significativa. Esto va en línea con las tendencias globales de regalos para el Día de San Valentín, donde las salidas y vivencias compartidas complementan o incluso sustituyen a los regalos tradicionales.

Al explorar ideas para regalos de San Valentín en Colombia, es importante equilibrar lo simbólico con lo experiencial. Desde un ramo de rosas hasta una cena sorpresa o un fin de semana planificado con anticipación, las opciones son diversas y pueden adaptarse a todos los presupuestos y estilos de pareja.