CANAL RCN
Economía

Registraduría pagará un millón de pesos por trabajar solo diez días en este cargo: así puede postularse

Desde la entidad se buscan colombianos para apoyar en las próximas elecciones de este 2026.

Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
03:02 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil ha anunciado la apertura de una convocatoria masiva para contratar a más de 30,000 ciudadanos en la modalidad de supernumerarios. La oferta ha captado rápidamente la atención pública debido a su atractiva remuneración: los seleccionados recibirán aproximadamente un millón de pesos por tan solo diez días de trabajo.

Esta vinculación temporal tiene como objetivo principal brindar apoyo administrativo y logístico durante la jornada electoral del 8 de marzo de 2026.

Según fuentes oficiales de la entidad, los contratados desempeñarán el cargo de Auxiliar Administrativo, una pieza fundamental para garantizar que el proceso de votación, el conteo de votos y la transmisión de datos se realicen sin contratiempos en todo el territorio nacional.

Así puede postularse a este cargo en las próximas elecciones

Aunque la asignación básica mensual para este nivel asistencial está fijada en $3.159.770, el contrato para esta convocatoria específica es de carácter temporal y proporcional. Los seleccionados trabajarán del 3 al 12 de marzo de 2026, lo que suma un total de 10 días calendario.

Bajo este esquema, el pago proporcional calculado —que incluye las prestaciones de ley correspondientes al periodo laborado— se sitúa cerca de los $1.019.280. Esta cifra representa una oportunidad económica significativa para estudiantes, jóvenes en busca de su primer empleo o personas que deseen generar ingresos adicionales en un corto periodo de tiempo.

La Registraduría ha enfatizado que el proceso de selección es meritocrático y busca perfiles que cumplan con los siguientes requisitos mínimos:

  • Nacionalidad: Ser ciudadano colombiano.
  • Edad: Tener más de 18 años.
  • Formación: Contar con título de bachiller académico.
  • Situación Militar: Tener la situación militar definida (en el caso de los hombres).
  • Documentación: Poseer cédula de ciudadanía física o digital vigente.
Además de estos requisitos técnicos, los aspirantes no podrán tener vínculos de parentesco (hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad) con candidatos inscritos para las elecciones al Congreso de la República de 2026.

La entidad advirtió que la inscripción es totalmente gratuita y se realiza exclusivamente a través de la plataforma web oficial de la Registraduría. El registrador nacional ha sido enfático en alertar a la ciudadanía sobre posibles estafas: "No se requieren intermediarios ni pagos de ningún tipo para acceder a estas vacantes. Invitamos a los interesados a utilizar únicamente los canales institucionales".

