Fiscal general del régimen en Venezuela, Tarek Saab, negó la captura de Alex Saab

La situación del empresario colombiano Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, continúa envuelta en contradicciones entre versiones oficiales del régimen venezolano y reportes de medios internacionales.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, negó categóricamente que Alex Saab haya sido detenido, contrario a lo que dicen fuentes diplomáticas colombianas en Venezuela y diversos medios de comunicación internacionales.

El diario estadounidense The New York Times reportó que agentes de seguridad venezolanos interrogaron a dos destacados empresarios que enfrentan cargos por lavado de dinero en Estados Unidos, según informaron cinco venezolanos y un funcionario estadounidense, entre los que estaría Saab.

Abogado de Alex Saab aseguró que su cliente está libre

La publicación de The New York Times no solo confirmaría la detención de Saab, ocurrida presuntamente la madrugada del miércoles, sino que detalla que fue sometido a interrogatorios por parte de agentes venezolanos.

Luigi Giuliano, abogado defensor de Alex Saab, calificó la información sobre la detención como una noticia falsa.

Paralelamente, un representante de Raúl Gorrín, director del canal venezolano Globovisión, quien también habría sido detenido en el mismo procedimiento según medios internacionales, declaró que su cliente fue liberado el miércoles por la noche.

Ni Alex Saab ni su pareja, Camila Fabri, han salido públicamente a desmentir las versiones sobre su detención, lo que mantiene viva la especulación sobre su paradero real.

Lo que dijo Jorge Rodríguez de Alex Saab luego de ser grandes aliados

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional del régimen, quien en el pasado era férreo defensor de Saab, ahora ha modificado notablemente su discurso respecto al empresario.

No forma parte del ámbito de mi atención y no tengo información sobre eso que planteas.

Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, quien destituyó a Saab de su cargo como ministro de Industria hace apenas dos semanas, no se ha pronunciado sobre la supuesta detención.

El caso de Alex Saab ha sido controvertido desde que fuera extraditado a Estados Unidos en 2021, donde enfrenta cargos por lavado de dinero. Su posterior liberación en diciembre de 2023, como parte de un intercambio de prisioneros, lo devolvió a Venezuela, donde ocupó brevemente el cargo ministerial del que fue removido recientemente.