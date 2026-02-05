CANAL RCN
Colombia

Alerta por reclutamiento de jóvenes en Bogotá durante el regreso a clases en universidades

Se cree que los grupos armados estarían infiltrándose en las instituciones para atraer a los jóvenes.

Foto: Noticias RCN

Nicolás Martínez Sánchez

febrero 05 de 2026
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El secretario de Seguridad, César Restrepo, hizo una grave alerta en las últimas horas. Con el retorno a clases en universidades, los jóvenes estarían en peligro por el reclutamiento.

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?
RELACIONADO

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?

“Al inicio de los periodos académicos de las universidades, ha habido organizaciones que se infiltran dentro de los claustros y desarrollan actividades que a todas luces no son académicas (como usar símbolos de grupos armados o invitar a infringir la ley). Lo que están buscando es reclutar personas que no tienen el conocimiento o la solidez para diferenciar”, afirmó.

¿Reclutamiento en las universidades?

Por eso, le hizo un llamado a las instituciones para que estén pendientes de estas situaciones y den a conocer cualquier sospecha: “Hay un riesgo que con el ingreso a universidades, hay agentes que están buscando reclutar personas para involucrarlas en sus organizaciones”.

La alerta fue respaldada por el alcalde Carlos Fernando Galán. “El entorno universitario debe ser un espacio de libertad y aprendizaje, no un terreno de caza para quienes buscan instrumentalizar a nuestros jóvenes”, sostuvo.

Los métodos que estarían usando

De acuerdo con lo mencionado por La FM, los grupos estarían atrayendo a los estudiantes con varias estrategias. Por ejemplo, ofrecen oportunidades de obtener grandes ingresos en poco tiempo, junto con la posibilidad de recibir ayuda en las matrículas y manutención.

CIDH alerta grave situación de derechos humanos en Colombia: reclutamiento, narcotráfico y violencia
RELACIONADO

CIDH alerta grave situación de derechos humanos en Colombia: reclutamiento, narcotráfico y violencia

También preocupa el uso que le están dando a las redes sociales. Los grupos estarían analizando los gustos y necesidades de los estudiantes para saber de qué forma atraerlos en el menor tiempo posible.

A mediados de octubre de 2025, el concejal Julián Sastoque había puesto sobre la mesa esta situación, denunciando que el año estaba cerrando con el mayor número de casos.

Reportó que 177 menores habían sido víctimas de reclutamiento en Bogotá, lo cual reflejó un aumento del 43% con 2024. Los casos se presentaron principalmente en Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente de tránsito

Revelan prueba de embriaguez del joven que causó mortal accidente en Bogotá: ¿qué pasará con él?

Lluvias En Colombia

Inundaciones en Montería y 17 municipios de Córdoba: balance oficial de víctimas y daños

Ejército Nacional

ELN habría secuestrado a médico y enfermera para atender a heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Otras Noticias

Dólar

El precio del dólar tuvo movimiento INESPERADO en el cierre de hoy 5 de febrero de 2026: así se cotizó

Descubra el precio exacto con el que cerró el precio del dólar en Colombia hoy 5 de febrero de 2026.

Venezuela

Fiscal general del régimen en Venezuela, Tarek Saab, negó la captura de Alex Saab

Tarek William Saab desmintió la captura del empresario colombiano, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro.

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro

Viral

Qué regalar en San Valentín: opciones que eligen los colombianos para sorprender

Omar Pérez

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe