Alerta por reclutamiento de jóvenes en Bogotá durante el regreso a clases en universidades

El secretario de Seguridad, César Restrepo, hizo una grave alerta en las últimas horas. Con el retorno a clases en universidades, los jóvenes estarían en peligro por el reclutamiento.

“Al inicio de los periodos académicos de las universidades, ha habido organizaciones que se infiltran dentro de los claustros y desarrollan actividades que a todas luces no son académicas (como usar símbolos de grupos armados o invitar a infringir la ley). Lo que están buscando es reclutar personas que no tienen el conocimiento o la solidez para diferenciar”, afirmó.

¿Reclutamiento en las universidades?

Por eso, le hizo un llamado a las instituciones para que estén pendientes de estas situaciones y den a conocer cualquier sospecha: “Hay un riesgo que con el ingreso a universidades, hay agentes que están buscando reclutar personas para involucrarlas en sus organizaciones”.

La alerta fue respaldada por el alcalde Carlos Fernando Galán. “El entorno universitario debe ser un espacio de libertad y aprendizaje, no un terreno de caza para quienes buscan instrumentalizar a nuestros jóvenes”, sostuvo.

Los métodos que estarían usando

De acuerdo con lo mencionado por La FM, los grupos estarían atrayendo a los estudiantes con varias estrategias. Por ejemplo, ofrecen oportunidades de obtener grandes ingresos en poco tiempo, junto con la posibilidad de recibir ayuda en las matrículas y manutención.

También preocupa el uso que le están dando a las redes sociales. Los grupos estarían analizando los gustos y necesidades de los estudiantes para saber de qué forma atraerlos en el menor tiempo posible.

A mediados de octubre de 2025, el concejal Julián Sastoque había puesto sobre la mesa esta situación, denunciando que el año estaba cerrando con el mayor número de casos.

Reportó que 177 menores habían sido víctimas de reclutamiento en Bogotá, lo cual reflejó un aumento del 43% con 2024. Los casos se presentaron principalmente en Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Usme y Ciudad Bolívar.