CANAL RCN
Deportes

Multas y sanciones que podría enfrentar Sencia por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Sencia podría enfrentar multas y sanciones por el mal estado del césped de El Campín.

multas sanciones sencia por grama estadio el campin
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
08:41 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La advertencia emitida por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte al operador Sencia por el estado de la grama de El Campín no solo encendió las alarmas en el ámbito deportivo, sino que abrió una discusión más amplia sobre la gestión de uno de los bienes públicos más importantes de Bogotá.

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan
RELACIONADO

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan

El deterioro del campo de juego, atribuido a una alta carga de eventos, puso bajo la lupa la ejecución del contrato de concesión y las responsabilidades asumidas por el operador del estadio.

Considerado un ícono del deporte en la capital, El Campín es un escenario de uso público cuya relevancia trasciende la competencia profesional y exige condiciones óptimas para su operación.

Por eso, cuando la cancha muestra señales de desgaste, la afectación va más allá del espectáculo deportivo y alcanza el interés colectivo.

El Campín, Sencia y la protección del bien público

Desde la óptica del derecho administrativo, la conservación del estadio no es una obligación secundaria.

Según explicó Julián Vargas Brand, abogado y consultor en contratación pública, "el concesionario debe asegurar de manera permanente el mantenimiento y la operación del bien conforme a los estándares pactados. Cuando estas condiciones se incumplen, el impacto recae directamente sobre los usuarios y obliga a la administración distrital a intervenir"

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan
RELACIONADO

"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan

"Los contratos de concesión no trasladan únicamente la operación del bien, sino también la responsabilidad de preservarlo y administrarlo en beneficio de la comunidad. Desde el derecho administrativo, las obligaciones del concesionario comprenden el deber permanente de conservación, mantenimiento y operación en condiciones óptimas, conforme a los estándares técnicos y contractuales establecidos. Cuando estas condiciones se ven comprometidas, la afectación no recae solo sobre la relación contractual, sino directamente sobre los usuarios del servicio y el interés colectivo", mencionó Vargas.

En ese marco, el control que ejerce el IDRD no es discrecional. La entidad debe verificar las condiciones técnicas del escenario, formular requerimientos formales y adoptar las medidas necesarias para proteger el bien público.

Si se comprueba que el deterioro de la grama es consecuencia de un incumplimiento contractual, la normativa vigente prevé la imposición de sanciones que buscan corregir la situación y evitar que se repita.

Sanciones por el mal estado de la grama del estadio El Campín

Multas contractuales, declaratoria de incumplimiento, aplicación de la cláusula penal pecuniaria, ejecución de garantías, terminación anticipada del contrato y en casos de especial gravedad, caducidad administrativa, con efectos jurídicos y reputacionales relevantes, recalcó.

Según el especialista, "estas medidas no deben entenderse como mecanismos punitivos aislados, sino como instrumentos de protección del patrimonio público y de los derechos de los ciudadanos que hacen uso de estos escenarios. En contratación pública, la sanción cumple una función preventiva y correctiva, orientada a restablecer el equilibrio contractual y garantizar el servicio adecuado"

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá
RELACIONADO

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

De esta manera, el abogado consultado concluyó: "proteger al usuario y preservar el bien público es la razón de ser del control contractual. Y en contratación estatal, el cumplimiento no se presume: se exige, se verifica y, de ser necesario, se impone"

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

Atlético Nacional

Nacional se quedó con el clásico frente a América y se metió al grupo de los ocho

América de Cali

Increíble ‘blooper’ de Jorge Soto en el clásico entre Nacional y América

Otras Noticias

La casa de los famosos

Nominación doble: así quedó la nueva placa en La Casa de los Famosos Colombia

Los participantes se llevaron inesperadas sorpresas ante la nominación doble de la semana.

Elecciones presidenciales 2026

Sergio Fajardo confirmó que no participará en las consultas: “Voy directo a primera vuelta”

El candidato presidencial señaló que está listo para derrotar a los extremos de la izquierda con Iván Cepeda y de la derecha con Abelardo de La Espriella.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy miércoles 4 de febrero de 2026

Francia

Incautan 4.2 toneladas de cocaína en la Polinesia francesa que provenía de Centroamérica

Invima

Reconocido producto que ayudaría a combatir la alopecia está en la lupa de las autoridades: ¿de cuál se trata?