¿Nueva casa de la selección? Bogotá hizo una verdadera fiesta con la presencia de la FCF

A pesar de la derrota por la mínima diferencia frente a la Selección de Uruguay en el primer juego del hexagonal del Sudamericano, los aficionados de la Selección Colombia llenaron y cobijaron al equipo de Héctor Cárdenas en su primer juego en el Estadio El Campin, haciendo que Bogotá viviera una verdadera fiesta con la presencia del combinado patrio.

Como en los años anteriores, el máximo escenario deportivo de los capitalinos se volvió a pintar de amarilla, azul y rojo con la presencia de la Selección Colombia Sub-20 en el Sudamericano, pues en el primer juego el equipo nacional, 28.187 aficionados, hicieron una verdadera fiesta en la fría noche bogotana.

Aunque el resultado no fue el esperado, los hinchas de la tricolor respondieron y durante los 90 minutos no pararon de alentar y apoyar a los jugadores, demostrando que se puede dejar atrás el polémico cántico de “si se puede” que se apodera de las graderías de algunos escenarios deportivos cuando los goles no aparecen durante los 90 minutos.

Se espera que en los próximos juegos del combinado patrio en el Campín tenga la misma cantidad de publicó, ya que vale recordar que la mayor venta de boletería se hizo por medio de la venta de abonos, y son muy pocas las boletas que quedan disponibles para acompañar al equipo cafetero en el sueño de un cupo del Mundial.

Bogotá abre polémica sobre la casa de la FCF

Tras darse a conocer las postales del juego entre Colombia y Uruguay en Bogotá, varios aficionados en redes sociales volvieron abrir el debate que se ha discutido en los últimos años, donde aseguran que Barranquilla ya no debe ser la ‘casa’ de la selección, teniendo en cuenta el ambiente que se ha vivido cuando juega el equipo cafetero.

top 1 de cosas que jamás veremos en Barranquilla cuando juega Colombia.: pic.twitter.com/ZBUYbNc2gl — yeison 🇨🇴 (@moratxdiana) February 1, 2023

El Campin con una selección Colombia Sub20 // Metropolitano de Barranquilla con la selección Colombia de mayores. pic.twitter.com/HKdzHBOoJV — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) February 1, 2023

En medio de la polémica, varios aficionan solicitan a la FCF estudiar la posibilidad de rotar la casa de la Selección Colombia en los diferentes torneos, asegurando que los hinchas pueden ser un factor importante cuando el fútbol y los goles no aparecen en el terreno de juego, además de mostrar temor a los rivales.

