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La millonaria cifra por la que venderían a Los Angeles Lakers: negocio rompería récord

Se están ultimando detalles para que una de las franquicias más ganadoras de la NBA cambie de dueños.

Los Angeles Lakers.
Los Angeles Lakers. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

AFP

agosto 17 de 2026
08:41 a. m.
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En la historia de la NBA, Los Angeles Lakers ha sido una de las franquicias más exitosas. Desde los orígenes del máximo torneo de baloncesto estadounidense, ha sido protagonista.

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A partir de los años 60, la franquicia se mudó de Minneapolis a Los Ángeles y hasta hoy día se ha mantenido en la ciudad californiana. Ha conseguido 17 campeonatos, siendo superada solamente por los Boston Celtics por uno más.

¿Por cuánto sería la venta?

El último campeonato del cuadro de la costa oeste fue en 2020, con una importante actuación de LeBron James y Anthony Davis. Actualmente, la base del equipo está en Luka Doncic, dado que en el último mercado de pases el cuatro veces campeón partió a Philadelphia 76ers.

Aparte de LeBron, el famoso uniforme amarillo y púrpura lo han vestido Jerry West, Kobe Bryant, James Worthy, Kareem Abdul-Jabbar, ‘Magic’ Johnson, Wilt Chamberlain, Shaquille O’Neal y Pau Gasol, entre otros.

¿Quiénes serían los nuevos dueños?

Faltando menos de 70 días para que comience la temporada 2026-27, ESPN reveló que Los Angeles Lakers estarían en medio de una venta de 12.500 millones de dólares. Los próximos dueños serían Bob Iger, antiguo CEO de Disney y el inversor Joshua Kushner.

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En caso de que el negocio tenga luz verde, se volverá la venta más grande en la historia de la NBA. Para que eso ocurra, la junta de gobernadores de la NBA debe aprobarla y para ello pueden pasar varias semanas.

Un dato particular es que la venta será poco más de un año después de que Mark Walter comprara la mayor parte de la franquicia por 10.000 millones de dólares. Con respecto a los nuevos dueños, Kushner es hermano de Jared Kushner (yerno de Donald Trump) y estuvo relacionado con el polémico negocio relacionado con la FIFA que intentó impulsar Gianni Infantino hace pocas semanas.

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