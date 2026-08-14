El fútbol colombiano se puso la camiseta por los damnificados: así están ayudando los equipos

El fútbol colombiano dejó por un momento la rivalidad de las canchas para concentrarse en una emergencia que golpeó con fuerza a varias regiones del país. Los clubes han habilitado centros de acopio, realizado donaciones económicas y convocado a sus hinchas para recolectar elementos de primera necesidad.

La respuesta llega mientras la Dimayor prepara el regreso de la Liga BetPlay para el próximo 19 de agosto, después de los ajustes realizados al calendario por la emergencia.

¿Qué equipos del fútbol colombiano están ayudando?

Atlético Nacional modificó su plan inicial luego del aplazamiento de su partido frente a Santa Fe. El club tenía previsto destinar parte de la taquilla y habilitar un centro de acopio en el Atanasio Girardot, pero posteriormente se vinculó al concierto solidario “Colombia, Medellín Te Quiere”, cuya boletería será destinada a las comunidades afectadas.

Gráfico: La República

En Bogotá, Millonarios mantiene su alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, realizó un aporte económico y llamó a sus seguidores a contribuir con dinero y ayudas en especie.

Independiente Santa Fe, por su parte, habilitó una jornada de recolección en la Casa Cardenal. Allí recibió alimentos no perecederos, agua y aportes económicos, con la participación de sus capitanes Hugo Rodallega y Daniel Torres.

La situación también movilizó al América de Cali, uno de los clubes de una de las zonas más afectadas. La institución dispuso un centro de acopio en la Plazoleta Jairo Varela para recibir agua, suministros, cascos, guantes y otros elementos.

Tulio Gómez, máximo accionista del América, explicó que una de las prioridades es atender a integrantes de la propia institución. Según señaló, varios canteranos perdieron sus viviendas y más de 300 empleados resultaron afectados.

¿Qué otros clubes se sumaron a las ayudas?

Las campañas se extendieron a otros equipos del país. Junior de Barranquilla, Once Caldas y Deportes Tolima habilitaron centros de acopio, mientras Atlético Bucaramanga adelantó una campaña junto a la Cruz Roja Santander.

También hubo participación directa de futbolistas. Jhon Arias envió ayudas hacia Chocó mediante aviones y camiones; Dayro Moreno apoyó a damnificados en Manizales, y Luis Díaz, a través de su fundación, habilitó un punto de acopio en Barranquilla.

El respaldo trascendió además las fronteras. FC Barcelona anunció una donación de US$115.000, mientras Real Madrid y Tottenham expresaron públicamente su solidaridad con Colombia.

La emergencia consiguió así una respuesta que fue más allá de los estadios. Mientras se espera el regreso de la competencia, clubes, jugadores e hinchas mantienen activas distintas iniciativas para llevar ayudas a las zonas donde más se necesitan.