Bolivia tuvo el segundo, pero erró dos increíbles jugadas claras de gol sobre el final

Bolivia pudo irse al medio tiempo con una mayor ventaja en el resultado, pero sus delanteros no tuvieron la suficiente claridad para definir dos chances de gol inmejorables en los minutos finales de la primera mitad.

Luego del tanto de Ervin Vaca sobre los primeros minutos del encuentro, Paraguay intentó acercarse a la portería local y tuvo un par de chances importantes para igualar el marcador, sin embargo, el arquero boliviano se mostró fuerte en su zona y evitó el empate.

Bolivia pierde opciones inmejorables

Después del leve empuje paraguayo, Bolivia fue quien mejor cerró la primera parte e incluso tuvo dos opciones inmejorables para irse con una mayor ventaja al descanso, pero los delanteros locales no tuvieron la suficiente definición para poner a celebrar nuevamente a los miles de aficionados que llegaron hasta el estadio de El Alto.

La primera jugada fue obra de Vaca y Fernández, quienes se juntaron y lograron que el delantero zurdo quedara mano a mano con el arquero visitante, pero no tuvo la capacidad de definición para celebrar el segundo tanto.

Ante la salida del arquero paraguayo, Fernández intentó definir por en medio de las piernas, pero el portero se mostró muy bien en su arco y mantuvo tan solo el 1-0 en contra de los suyos.

Sin embargo, Bolivia no se detuvo y tan solo un minuto después de esta clara opción Algarañaz también se vio en completa soledad en el área paraguaya luego de una asistencia perfecta, pero el delantero no pudo controlar muy bien el balón e intentó colgar al arquero, pero no midió bien su remate y el esférico terminó yéndose por arriba de los tres palos.