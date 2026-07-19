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Jugador de España emitió polémico mensaje a horas de la final del Mundial 2026 vs. Argentina

El jugador se pronunció en su cuenta de Instagram.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
11:17 a. m.
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Ya todo está listo para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

En el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), los sudamericanos y los europeos comenzarán a disputar el título de la Copa del Mundo.

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El escenario recibirá a más de 82.000 aficionados, pero las entradas se están vendiendo en cifras millonarias en reventa.

En consecuencia, un jugador de la selección de España rompió el silencio y emitió un polémico mensaje. ¿Qué dijo?

Este fue el mensaje de Borja Iglesias, jugador de España, por la reventa de boletas en la final del Mundial 2026

En una historia de Instagram, Borja Iglesias reposteó una publicación en la que se mostraron los exagerados precios que se están cobrando por las boletas de la final de la Copa del Mundo.

"Según los datos de SeatGeek compartidos con The Athletic, las entradas para la final de la Copa del Mundo compradas en la plataforma de reventa ascienden a 12.751$, superando el precio medio de reventa ampliamente reportado de 10.540$ para el Super Bowl 2024", se planteó en el post compartido por el delantero.

Además, su mensaje fue:

Una vergüenza.

¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

Este domingo 19 de julio, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia), comenzará a jugarse la final del Mundial 2026.

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El partido no solo será transmitido en la señal principal del Canal RCN, sino que también en la App y las cuentas de TikTok y Youtube.

Asimismo, las narraciones se podrán escuchar en vivo en Alerta y La FM.

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